https://ria.ru/20241122/oon-1985297313.html
Россия поддерживает решения ООН по Ближнему Востоку, заявил Медведев
Россия поддерживает решения ООН по Ближнему Востоку, заявил Медведев - РИА Новости, 22.11.2024
Россия поддерживает решения ООН по Ближнему Востоку, заявил Медведев
Россия поддерживает решения ООН для урегулирования палестино-израильского конфликта, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T23:28
2024-11-22T23:28
2024-11-22T23:28
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ДОХА, 22 ноя - РИА Новости. Россия поддерживает решения ООН для урегулирования палестино-израильского конфликта, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya. Выдержки из интервью канал приводит на своем сайте. "Россия поддерживает решения ООН для урегулирования палестино-израильского конфликта", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20241122/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий медведев, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Россия, Дмитрий Медведев, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Россия поддерживает решения ООН по Ближнему Востоку, заявил Медведев
Медведев: Россия поддерживает решения ООН по палестино-израильскому конфликту