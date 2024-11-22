https://ria.ru/20241122/oon-1985297313.html

Россия поддерживает решения ООН по Ближнему Востоку, заявил Медведев

Россия поддерживает решения ООН по Ближнему Востоку, заявил Медведев - РИА Новости, 22.11.2024

Россия поддерживает решения ООН по Ближнему Востоку, заявил Медведев

Россия поддерживает решения ООН для урегулирования палестино-израильского конфликта, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T23:28

2024-11-22T23:28

2024-11-22T23:28

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дмитрий медведев

оон

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ДОХА, 22 ноя - РИА Новости. Россия поддерживает решения ООН для урегулирования палестино-израильского конфликта, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya. Выдержки из интервью канал приводит на своем сайте. "Россия поддерживает решения ООН для урегулирования палестино-израильского конфликта", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20241122/konflikt-1915630213.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, дмитрий медведев, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024