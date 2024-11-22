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Россия поддерживает решения ООН по Ближнему Востоку, заявил Медведев - РИА Новости, 22.11.2024
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23:28 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/oon-1985297313.html
Россия поддерживает решения ООН по Ближнему Востоку, заявил Медведев
Россия поддерживает решения ООН по Ближнему Востоку, заявил Медведев - РИА Новости, 22.11.2024
Россия поддерживает решения ООН по Ближнему Востоку, заявил Медведев
Россия поддерживает решения ООН для урегулирования палестино-израильского конфликта, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T23:28
2024-11-22T23:28
в мире
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дмитрий медведев
оон
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ДОХА, 22 ноя - РИА Новости. Россия поддерживает решения ООН для урегулирования палестино-израильского конфликта, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya. Выдержки из интервью канал приводит на своем сайте. "Россия поддерживает решения ООН для урегулирования палестино-израильского конфликта", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20241122/konflikt-1915630213.html
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в мире, россия, дмитрий медведев, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Россия, Дмитрий Медведев, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Россия поддерживает решения ООН по Ближнему Востоку, заявил Медведев

Медведев: Россия поддерживает решения ООН по палестино-израильскому конфликту

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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ДОХА, 22 ноя - РИА Новости. Россия поддерживает решения ООН для урегулирования палестино-израильского конфликта, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya. Выдержки из интервью канал приводит на своем сайте.
"Россия поддерживает решения ООН для урегулирования палестино-израильского конфликта", - сказал Медведев.
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