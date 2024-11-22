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В ООН обратились к России и Украине после заявлений Путина - РИА Новости, 22.11.2024
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02:37 22.11.2024 (обновлено: 07:43 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/oon-1985109125.html
В ООН обратились к России и Украине после заявлений Путина
В ООН обратились к России и Украине после заявлений Путина - РИА Новости, 22.11.2024
В ООН обратились к России и Украине после заявлений Путина
Офис генсека ООН призывает Москву и Киев к "срочным шагам" по деэскалации конфликта на Украине, заявил представитель генерального секретаря организации Стефан... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T02:37
2024-11-22T07:43
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владимир путин
стефан дюжаррик
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ООН, 22 ноя – РИА Новости. Офис генсека ООН призывает Москву и Киев к "срочным шагам" по деэскалации конфликта на Украине, заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик. Так он прокомментировал обращение президента России Владимира Путина об испытании новейшей ракеты "Орешник" и о том, что Россия имеет право применять оружие против военных объектов тех стран, которые разрешают бить своим оружием по ее территории.Дюжаррик в ходе брифинга заявил, что события развиваются в "неправильном направлении", и назвал такое положение дел "тревожным". Дипломат призвал срочно принять шаги для деэскалации и обеспечить защиту гражданских объектов. Он добавил, что офис генсека выступает за прекращение украинского конфликта на основе международного права.
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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, стефан дюжаррик, оон
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Стефан Дюжаррик, ООН
В ООН обратились к России и Украине после заявлений Путина

ООН призвал Россию и Украину к срочным шагам по деэскалации конфликта

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание ООН
Здание ООН - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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ООН, 22 ноя – РИА Новости. Офис генсека ООН призывает Москву и Киев к "срочным шагам" по деэскалации конфликта на Украине, заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.
Так он прокомментировал обращение президента России Владимира Путина об испытании новейшей ракеты "Орешник" и о том, что Россия имеет право применять оружие против военных объектов тех стран, которые разрешают бить своим оружием по ее территории.
Дюжаррик в ходе брифинга заявил, что события развиваются в "неправильном направлении", и назвал такое положение дел "тревожным". Дипломат призвал срочно принять шаги для деэскалации и обеспечить защиту гражданских объектов. Он добавил, что офис генсека выступает за прекращение украинского конфликта на основе международного права.
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