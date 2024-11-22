https://ria.ru/20241122/ogloblin-1985230764.html

Военный суд оставил в СИЗО генерал-майора Оглоблина

Военный суд оставил в СИЗО генерал-майора Оглоблина - РИА Новости, 22.11.2024

Военный суд оставил в СИЗО генерал-майора Оглоблина

Второй западный окружной военный суд в среду оставил в СИЗО бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал-майора... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T16:13

2024-11-22T16:13

2024-11-22T16:18

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в среду оставил в СИЗО бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал-майора Александра Оглоблина по делу о получении взятки на 10 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Апелляционную жалобу на постановление 235-го гарнизонного военного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Оглоблина Александра Владимировича оставить без изменения", - огласил решение судья.В конце октября в СК РФ сообщили, что против Оглоблина возбуждено дело о получении взятки на 10 миллионов рублей, он был арестован до 24 декабря. По версии следствия, фигурант с 2016 по 2021 год получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод "Телта" взятку в размере более 10 миллионов рублей за осуществление общего покровительства при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны.Ранее Оглоблин дал показания на своего начальника генерала Вадима Шамарина, которые легли в основу его уголовного дела, благодаря чему Оглоблину заменили срок в колонии, полученный за хищения, на исправительные работы. Потом это решение было отменено в кассации, Бабушкинский суд Москвы повторно рассматривает ходатайство, но из-за неявок Оглоблина постоянно переносит заседания, последний раз - на 25 ноября.Что касается первого уголовного дела, в феврале 2022 года Оглоблин был осужден на 4,5 года за причастность к хищению 1,6 миллиарда рублей. Тогда ему вменили часть 4 статьи 159 УК РФ (крупное мошенничество). По версии следствия, деньги были выделены для госконтрактов на поставку Минобороны различных систем связи.Сам же начальник главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин сейчас находится в СИЗО по обвинению в получении взятки от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. Он признал вину и заключил досудебное соглашение.

https://ria.ru/20241121/arest-1985023941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, вадим шамарин, следственный комитет россии (ск рф)