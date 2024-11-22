Рейтинг@Mail.ru
Военный суд оставил в СИЗО генерал-майора Оглоблина - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 22.11.2024 (обновлено: 16:18 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/ogloblin-1985230764.html
Военный суд оставил в СИЗО генерал-майора Оглоблина
Военный суд оставил в СИЗО генерал-майора Оглоблина - РИА Новости, 22.11.2024
Военный суд оставил в СИЗО генерал-майора Оглоблина
Второй западный окружной военный суд в среду оставил в СИЗО бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал-майора... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T16:13
2024-11-22T16:18
происшествия
россия
москва
вадим шамарин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772788901_0:463:909:974_1920x0_80_0_0_16b75b890c7ee706720bc123159d4593.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в среду оставил в СИЗО бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал-майора Александра Оглоблина по делу о получении взятки на 10 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Апелляционную жалобу на постановление 235-го гарнизонного военного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Оглоблина Александра Владимировича оставить без изменения", - огласил решение судья.В конце октября в СК РФ сообщили, что против Оглоблина возбуждено дело о получении взятки на 10 миллионов рублей, он был арестован до 24 декабря. По версии следствия, фигурант с 2016 по 2021 год получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод "Телта" взятку в размере более 10 миллионов рублей за осуществление общего покровительства при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны.Ранее Оглоблин дал показания на своего начальника генерала Вадима Шамарина, которые легли в основу его уголовного дела, благодаря чему Оглоблину заменили срок в колонии, полученный за хищения, на исправительные работы. Потом это решение было отменено в кассации, Бабушкинский суд Москвы повторно рассматривает ходатайство, но из-за неявок Оглоблина постоянно переносит заседания, последний раз - на 25 ноября.Что касается первого уголовного дела, в феврале 2022 года Оглоблин был осужден на 4,5 года за причастность к хищению 1,6 миллиарда рублей. Тогда ему вменили часть 4 статьи 159 УК РФ (крупное мошенничество). По версии следствия, деньги были выделены для госконтрактов на поставку Минобороны различных систем связи.Сам же начальник главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин сейчас находится в СИЗО по обвинению в получении взятки от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. Он признал вину и заключил досудебное соглашение.
https://ria.ru/20241121/arest-1985023941.html
https://ria.ru/20241120/sk-1984757597.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772788901_0:378:909:1060_1920x0_80_0_0_cff03c1d6a0a364d5e79c764ab921e7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, вадим шамарин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Вадим Шамарин, Следственный комитет России (СК РФ)
Военный суд оставил в СИЗО генерал-майора Оглоблина

Военный суд оставил в СИЗО генерал-майора Оглоблина по делу о взятке

© РИА Новости / Пресс-служба Московского гарнизонного военного суда | Перейти в медиабанкБывший начальник 1-го управления Главного управления связи Минобороны РФ генерал-майор Александр Оглоблин в Московском гарнизонном военном суде
Бывший начальник 1-го управления Главного управления связи Минобороны РФ генерал-майор Александр Оглоблин в Московском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Московского гарнизонного военного суда
Перейти в медиабанк
Бывший начальник 1-го управления Главного управления связи Минобороны РФ генерал-майор Александр Оглоблин в Московском гарнизонном военном суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в среду оставил в СИЗО бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал-майора Александра Оглоблина по делу о получении взятки на 10 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Апелляционную жалобу на постановление 235-го гарнизонного военного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Оглоблина Александра Владимировича оставить без изменения", - огласил решение судья.
Владимир Любарский - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Бывшего главу Петрозаводска арестовали по делу о взятках
21 ноября, 15:20
В конце октября в СК РФ сообщили, что против Оглоблина возбуждено дело о получении взятки на 10 миллионов рублей, он был арестован до 24 декабря. По версии следствия, фигурант с 2016 по 2021 год получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод "Телта" взятку в размере более 10 миллионов рублей за осуществление общего покровительства при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны.
Ранее Оглоблин дал показания на своего начальника генерала Вадима Шамарина, которые легли в основу его уголовного дела, благодаря чему Оглоблину заменили срок в колонии, полученный за хищения, на исправительные работы. Потом это решение было отменено в кассации, Бабушкинский суд Москвы повторно рассматривает ходатайство, но из-за неявок Оглоблина постоянно переносит заседания, последний раз - на 25 ноября.
Что касается первого уголовного дела, в феврале 2022 года Оглоблин был осужден на 4,5 года за причастность к хищению 1,6 миллиарда рублей. Тогда ему вменили часть 4 статьи 159 УК РФ (крупное мошенничество). По версии следствия, деньги были выделены для госконтрактов на поставку Минобороны различных систем связи.
Сам же начальник главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин сейчас находится в СИЗО по обвинению в получении взятки от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. Он признал вину и заключил досудебное соглашение.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Приамурье двух полицейских задержали по подозрению во взятке
20 ноября, 10:07
 
ПроисшествияРоссияМоскваВадим ШамаринСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала