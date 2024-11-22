https://ria.ru/20241122/oez-1985079194.html

Резидент ОЭЗ Москвы наладил серийное производство универсальной микросхемы

Резидент ОЭЗ Москвы наладил серийное производство универсальной микросхемы - РИА Новости, 22.11.2024

Резидент ОЭЗ Москвы наладил серийное производство универсальной микросхемы

Компания "Ангстрем", которая является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", начала серийно производить универсального... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T09:13

2024-11-22T09:13

2024-11-22T09:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

россия

ангстрем

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Компания "Ангстрем", которая является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", начала серийно производить универсального микроконтроллера, эти устройства применяют в интеллектуальных сетях связи системах "Умный дом", изделие было внесено в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России и призвано заменить импортные аналоги в ноябре 2024 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Компания является одним из основателей российской электронной промышленности: она отметила 60-летие своей деятельности в прошлом году. Предприятие выпустило за это время свыше 10 тысяч типов микросхем для космической, атомной и телекоммуникационной отраслей."С начала 2024 года резидент ОЭЗ Москвы разработал почти 150 типов электронных изделий, 107 из которых уже запущены в производство. Они используются в системах управления двигателями общественного транспорта, жидкокристаллических дисплеях электросчетчиков в сфере ЖКХ, на подстанциях передачи электроэнергии и в промышленных сварочных аппаратах. В ноябре еще одна разработка компании – микроконтроллер для "умных" систем была внесена Минпромторгом России в перечень отечественной продукции, что дает продукту конкурентные преимущества и приоритетный доступ к закупкам госкомпаний", - приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что изделие запущено в серийное производство мощностью до 100 тысяч устройств в год. Компания-резидент за время своей деятельности в ОЭЗ Москвы вложила в свое развитие свыше миллиарда рублей, а над реализацией проектов трудится около 1080 специалистов.По словам производителя, на данный момент наблюдается значительный спрос на эти изделия среди предприятий, которые занимаются производством устройств и аппаратных систем для промышленной автоматизации, интернета вещей (IoT), интеллектуальных сетей, телеметрии, охранных систем, а также сигнализации.Генеральный директор компании "Ангстрем" Сергей Воронцов отметил, что данный восьмиразрядный микроконтроллер серийно выпускался более 20 лет, но в этом году был полностью модернизирован в соответствии с современными запросами рынка и возросшей потребностью в электронно-компонентной базе первого уровня – полностью отечественном продукте.Он добавил, что программатор микросхемы, который выполняет функции записи, считывания и удаления информации, был оснащен USB-интерфейсом. Так, в короткие сроки изделие было переведено из опытного производства в серийное.Также предприятие занимается разработкой универсального 32-разрядного микроконтроллера – проект "Трасса-1П", обладающего более полными характеристиками и также является полностью отечественным продуктом.По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, на данный момент резидент ОЭЗ решает сложнейшие конструктивные и технологические задачи. Например, компания освоила производство импортозамещающих СВЧ микросхем, которые применяются в оборудовании сотовой связи и кабельного телевидения.Он добавил, что другой уникальной разработкой стал высоковольтный IGBT-драйвер для систем управления мощными электродвигателями. Уникальность устройства состоит в том, что оно полностью заменяет аналоги мировых производителей.

https://ria.ru/20241121/inventarizatsiya-1984987997.html

https://ria.ru/20241121/liksutov-1984954196.html

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москва, анатолий гарбузов, россия, ангстрем, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)