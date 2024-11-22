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Украинские войска обстреляли автомобили в Белгородской области - РИА Новости, 22.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/obstrel-1985204405.html
Украинские войска обстреляли автомобили в Белгородской области
Украинские войска обстреляли автомобили в Белгородской области - РИА Новости, 22.11.2024
Украинские войска обстреляли автомобили в Белгородской области
Украинские дроны атаковали два легковых автомобиля в селах Ясные Зори и Борисовка в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T14:35
2024-11-22T14:35
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Украинские дроны атаковали два легковых автомобиля в селах Ясные Зори и Борисовка в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В селе Ясные Зори Белгородского района FPV-дрон нанёс удар по припаркованному легковому автомобилю — транспортное средство полностью уничтожено огнём. Также повреждён фасад коммерческого объекта", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что легковой автомобиль был атакован дроном-камикадзе на территории частного дома в селе Борисовка Волоконовского района. Также была перебита газовая труба, утечка газа уже устранена. По предварительной информации, пострадавших нет, уточнил Гладков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
Украинские войска обстреляли автомобили в Белгородской области

Гладков: дроны ВСУ атаковали 2 автомобиля в Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ на автомобиль в селе Борисовка в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ на автомобиль в селе Борисовка в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ на автомобиль в селе Борисовка в Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Украинские дроны атаковали два легковых автомобиля в селах Ясные Зори и Борисовка в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Ясные Зори Белгородского района FPV-дрон нанёс удар по припаркованному легковому автомобилю — транспортное средство полностью уничтожено огнём. Также повреждён фасад коммерческого объекта", - написал Гладков в Telegram-канале.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Губернатор добавил, что легковой автомобиль был атакован дроном-камикадзе на территории частного дома в селе Борисовка Волоконовского района. Также была перебита газовая труба, утечка газа уже устранена.
По предварительной информации, пострадавших нет, уточнил Гладков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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