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Украинские войска обстреляли автомобили в Белгородской области
Украинские войска обстреляли автомобили в Белгородской области - РИА Новости, 22.11.2024
Украинские войска обстреляли автомобили в Белгородской области
Украинские дроны атаковали два легковых автомобиля в селах Ясные Зори и Борисовка в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T14:35
2024-11-22T14:35
2024-11-22T14:35
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Украинские дроны атаковали два легковых автомобиля в селах Ясные Зори и Борисовка в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В селе Ясные Зори Белгородского района FPV-дрон нанёс удар по припаркованному легковому автомобилю — транспортное средство полностью уничтожено огнём. Также повреждён фасад коммерческого объекта", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что легковой автомобиль был атакован дроном-камикадзе на территории частного дома в селе Борисовка Волоконовского района. Также была перебита газовая труба, утечка газа уже устранена. По предварительной информации, пострадавших нет, уточнил Гладков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
Украинские войска обстреляли автомобили в Белгородской области
Гладков: дроны ВСУ атаковали 2 автомобиля в Белгородской области