https://ria.ru/20241122/obstrel-1985204405.html

Украинские войска обстреляли автомобили в Белгородской области

Украинские войска обстреляли автомобили в Белгородской области - РИА Новости, 22.11.2024

Украинские войска обстреляли автомобили в Белгородской области

Украинские дроны атаковали два легковых автомобиля в селах Ясные Зори и Борисовка в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T14:35

2024-11-22T14:35

2024-11-22T14:35

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Украинские дроны атаковали два легковых автомобиля в селах Ясные Зори и Борисовка в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В селе Ясные Зори Белгородского района FPV-дрон нанёс удар по припаркованному легковому автомобилю — транспортное средство полностью уничтожено огнём. Также повреждён фасад коммерческого объекта", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что легковой автомобиль был атакован дроном-камикадзе на территории частного дома в селе Борисовка Волоконовского района. Также была перебита газовая труба, утечка газа уже устранена. По предварительной информации, пострадавших нет, уточнил Гладков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html

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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия