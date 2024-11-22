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Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 22.11.2024
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские военные атаковали два населенных пункта в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:04
2024-11-22T13:04
2024-11-22T13:04
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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БЕЛГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Украинские военные атаковали два населенных пункта в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Два населённых пункта атакованы ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. Город Шебекино подвергся обстрелу. В результате прилёта снаряда в одном жилом доме повреждено остекление, на территории домовладения загорелась кровля гаража — возгорание ликвидировано. Также пробиты крыши и посечены фасады ещё двух частных домов", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в городе есть локальные обрывы на линии электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ. По словам Гладкова, в селе Черемошное Белгородского района вследствие падения дрона с последующей детонацией выбиты окна и посечён фасад в жилом доме.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Гладков: ВСУ обстреляли 2 населенных пункта в Белгородской области