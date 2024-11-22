https://ria.ru/20241122/obstrel-1985179907.html

Украинские войска обстреляли Белгородскую область

Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 22.11.2024

Украинские войска обстреляли Белгородскую область

Украинские военные атаковали два населенных пункта в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T13:04

2024-11-22T13:04

2024-11-22T13:04

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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БЕЛГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Украинские военные атаковали два населенных пункта в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Два населённых пункта атакованы ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. Город Шебекино подвергся обстрелу. В результате прилёта снаряда в одном жилом доме повреждено остекление, на территории домовладения загорелась кровля гаража — возгорание ликвидировано. Также пробиты крыши и посечены фасады ещё двух частных домов", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в городе есть локальные обрывы на линии электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ. По словам Гладкова, в селе Черемошное Белгородского района вследствие падения дрона с последующей детонацией выбиты окна и посечён фасад в жилом доме.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

шебекино

белгородский район

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белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия