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Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 22.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:04 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/obstrel-1985179907.html
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 22.11.2024
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские военные атаковали два населенных пункта в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:04
2024-11-22T13:04
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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БЕЛГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Украинские военные атаковали два населенных пункта в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Два населённых пункта атакованы ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. Город Шебекино подвергся обстрелу. В результате прилёта снаряда в одном жилом доме повреждено остекление, на территории домовладения загорелась кровля гаража — возгорание ликвидировано. Также пробиты крыши и посечены фасады ещё двух частных домов", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в городе есть локальные обрывы на линии электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ. По словам Гладкова, в селе Черемошное Белгородского района вследствие падения дрона с последующей детонацией выбиты окна и посечён фасад в жилом доме.
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белгородская область
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белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Украинские войска обстреляли Белгородскую область

Гладков: ВСУ обстреляли 2 населенных пункта в Белгородской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Украинские военные атаковали два населенных пункта в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Два населённых пункта атакованы ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. Город Шебекино подвергся обстрелу. В результате прилёта снаряда в одном жилом доме повреждено остекление, на территории домовладения загорелась кровля гаража — возгорание ликвидировано. Также пробиты крыши и посечены фасады ещё двух частных домов", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в городе есть локальные обрывы на линии электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ. По словам Гладкова, в селе Черемошное Белгородского района вследствие падения дрона с последующей детонацией выбиты окна и посечён фасад в жилом доме.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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