https://ria.ru/20241122/obem-1985256264.html
Объем налоговых льгот резидентам ОЭЗ Подмосковья превысил 1,2 млрд рублей
Объем налоговых льгот резидентам ОЭЗ Подмосковья превысил 1,2 млрд рублей - РИА Новости, 22.11.2024
Объем налоговых льгот резидентам ОЭЗ Подмосковья превысил 1,2 млрд рублей
Объем используемых налоговых льгот резидентами особых экономических зон Подмосковья превысил 1,2 миллиарда рублей за первые три квартала 2024 года, сообщает... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T18:12
2024-11-22T18:12
2024-11-22T18:12
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Объем используемых налоговых льгот резидентами особых экономических зон Подмосковья превысил 1,2 миллиарда рублей за первые три квартала 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. При этом совокупный объем налоговых отчислений резидентами ОЭЗ в бюджеты всех уровней в отчетном периоде составил почти 10 миллиардов рублей. "В январе-сентябре 2024 года пропорция объема налоговых льгот, которыми воспользовались резиденты ОЭЗ, к объему уплаченных ими налогов в консолидированный бюджет составила один к восьми. Объем используемых налоговых льгот составил 1,25 миллиарда рублей, объем уплаченных налогов – 9,97 миллиарда рублей", - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Всего в регионе работает пять зон с особым экономическим режимом: "Дубна", "Исток", "Ступино Квадрат", "Кашира" и "Максимиха". Подобрать участок для реализации инвестиционного проекта на территории ОЭЗ можно на работающей в рамках регинвестстандарта инвестиционной карте Подмосковья.
https://ria.ru/20241121/podmoskove-1985055689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье), налоги
Коммерческая недвижимость, Московская область (Подмосковье), Налоги
Объем налоговых льгот резидентам ОЭЗ Подмосковья превысил 1,2 млрд рублей
В Подмосковье льготы для резидентов ОЭЗ превысили 1,2 млрд руб за три квартала
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Объем используемых налоговых льгот резидентами особых экономических зон Подмосковья превысил 1,2 миллиарда рублей за первые три квартала 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
При этом совокупный объем налоговых отчислений резидентами ОЭЗ в бюджеты всех уровней в отчетном периоде составил почти 10 миллиардов рублей.
"В январе-сентябре 2024 года пропорция объема налоговых льгот, которыми воспользовались резиденты ОЭЗ, к объему уплаченных ими налогов в консолидированный бюджет составила один к восьми. Объем используемых налоговых льгот составил 1,25 миллиарда рублей, объем уплаченных налогов – 9,97 миллиарда рублей", - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Всего в регионе работает пять зон с особым экономическим режимом: "Дубна", "Исток", "Ступино Квадрат", "Кашира" и "Максимиха".
Подобрать участок для реализации инвестиционного проекта на территории ОЭЗ можно на работающей в рамках регинвестстандарта инвестиционной карте Подмосковья.