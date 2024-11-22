https://ria.ru/20241122/novodmitrovka-1985205286.html

Российские войска освободили Новодмитровку в ДНР

Российские войска освободили Новодмитровку в ДНР - РИА Новости, 22.11.2024

Российские войска освободили Новодмитровку в ДНР

Российские военные за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в ДНР, включая село Новодмитровка, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T14:40

2024-11-22T14:40

2024-11-22T17:16

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские военные за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в ДНР, включая село Новодмитровка, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка и Новодмитровка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение живой силе и технике одной танковой, четырех механизированных, одной пехотной, трех егерских бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад территориальной обороны и двух бригад Нацгвардии. Также удалось отразить 68 контратак.Потери противника на этом направлении за неделю составили:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

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донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность