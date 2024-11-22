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Российские войска освободили Новодмитровку в ДНР - РИА Новости, 22.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 22.11.2024 (обновлено: 17:16 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/novodmitrovka-1985205286.html
Российские войска освободили Новодмитровку в ДНР
Российские войска освободили Новодмитровку в ДНР - РИА Новости, 22.11.2024
Российские войска освободили Новодмитровку в ДНР
Российские военные за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в ДНР, включая село Новодмитровка, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T14:40
2024-11-22T17:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские военные за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в ДНР, включая село Новодмитровка, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка и Новодмитровка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение живой силе и технике одной танковой, четырех механизированных, одной пехотной, трех егерских бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад территориальной обороны и двух бригад Нацгвардии. Также удалось отразить 68 контратак.Потери противника на этом направлении за неделю составили:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские войска освободили Новодмитровку в ДНР

МО РФ: российские войска освободили Новодмитровку в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские военные за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в ДНР, включая село Новодмитровка, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка и Новодмитровка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила село Новодмитровка в ДНР
Группировка войск Центр освободила село Новодмитровка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила село Новодмитровка в ДНР
Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение живой силе и технике одной танковой, четырех механизированных, одной пехотной, трех егерских бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад территориальной обороны и двух бригад Нацгвардии. Также удалось отразить 68 контратак.
Потери противника на этом направлении за неделю составили:
  • более 2680 военнослужащих;
  • две боевые машины пехоты Bradley производства США;
  • 17 боевых бронированных машин, включая два американских бронетранспортера М113, шесть бронемашин "Казак", MaxxPro производства США и Kirpi производства Турции;
  • 19 автомобилей;
  • 36 орудий полевой артиллерии.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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