Правительство досрочно отменит запрет на экспорт бензина
Новак: правительство досрочно отменит запрет на экспорт бензина из России
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе
Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Запрет на экспорт бензина из России снимут досрочно, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.
Отвечая на вопрос, произойдет ли это раньше 1 января 2025 года, он сказал: "Будет. Сейчас готовятся документы".
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Комментируя, когда конкретно снимут запрет, вице-премьер заявил, что "это не важно, с 1 декабря или нет".
В начале ноября Новак поручил Минэнерго проработать идею о досрочном снятии запрета на экспорт бензина Аи-92, если по итогам анализа подтвердятся его излишки. Позднее министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что ведомство уже внесло в правительство предложения об отмене эмбарго на поставки бензина в целом.
В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая его временно сняли, но в августе возобновили. Тогда правительство решило продлить эмбарго до конца года.
В октябре Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных серых схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.