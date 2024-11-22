https://ria.ru/20241122/novak-1985195763.html

Правительство досрочно отменит запрет на экспорт бензина

Правительство досрочно отменит запрет на экспорт бензина - РИА Новости, 22.11.2024

Правительство досрочно отменит запрет на экспорт бензина

Запрет на экспорт бензина из России снимут досрочно, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T14:03

2024-11-22T14:03

2024-11-22T14:43

экономика

россия

александр новак

сергей цивилев

евразийский экономический союз

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

аи-92

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Запрет на экспорт бензина из России снимут досрочно, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак. Отвечая на вопрос, произойдет ли это раньше 1 января 2025 года, он сказал: "Будет. Сейчас готовятся документы". Комментируя, когда конкретно снимут запрет, вице-премьер заявил, что "это не важно, с 1 декабря или нет". В начале ноября Новак поручил Минэнерго проработать идею о досрочном снятии запрета на экспорт бензина Аи-92, если по итогам анализа подтвердятся его излишки. Позднее министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что ведомство уже внесло в правительство предложения об отмене эмбарго на поставки бензина в целом. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая его временно сняли, но в августе возобновили. Тогда правительство решило продлить эмбарго до конца года. В октябре Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных серых схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.

https://ria.ru/20241109/neftjaniki-1982792351.html

https://ria.ru/20240319/benzin-1934143231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, александр новак, сергей цивилев, евразийский экономический союз, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92