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Правительство досрочно отменит запрет на экспорт бензина - РИА Новости, 22.11.2024
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14:03 22.11.2024 (обновлено: 14:43 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/novak-1985195763.html
Правительство досрочно отменит запрет на экспорт бензина
Правительство досрочно отменит запрет на экспорт бензина - РИА Новости, 22.11.2024
Правительство досрочно отменит запрет на экспорт бензина
Запрет на экспорт бензина из России снимут досрочно, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T14:03
2024-11-22T14:43
экономика
россия
александр новак
сергей цивилев
евразийский экономический союз
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
аи-92
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Запрет на экспорт бензина из России снимут досрочно, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак. Отвечая на вопрос, произойдет ли это раньше 1 января 2025 года, он сказал: "Будет. Сейчас готовятся документы". Комментируя, когда конкретно снимут запрет, вице-премьер заявил, что "это не важно, с 1 декабря или нет". В начале ноября Новак поручил Минэнерго проработать идею о досрочном снятии запрета на экспорт бензина Аи-92, если по итогам анализа подтвердятся его излишки. Позднее министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что ведомство уже внесло в правительство предложения об отмене эмбарго на поставки бензина в целом. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая его временно сняли, но в августе возобновили. Тогда правительство решило продлить эмбарго до конца года. В октябре Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных серых схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.
https://ria.ru/20241109/neftjaniki-1982792351.html
https://ria.ru/20240319/benzin-1934143231.html
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экономика, россия, александр новак, сергей цивилев, евразийский экономический союз, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92
Экономика, Россия, Александр Новак, Сергей Цивилев, Евразийский экономический союз, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), АИ-92
Правительство досрочно отменит запрет на экспорт бензина

Новак: правительство досрочно отменит запрет на экспорт бензина из России

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе
Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Запрет на экспорт бензина из России снимут досрочно, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.
Отвечая на вопрос, произойдет ли это раньше 1 января 2025 года, он сказал: "Будет. Сейчас готовятся документы".
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Комментируя, когда конкретно снимут запрет, вице-премьер заявил, что "это не важно, с 1 декабря или нет".
В начале ноября Новак поручил Минэнерго проработать идею о досрочном снятии запрета на экспорт бензина Аи-92, если по итогам анализа подтвердятся его излишки. Позднее министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что ведомство уже внесло в правительство предложения об отмене эмбарго на поставки бензина в целом.
В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая его временно сняли, но в августе возобновили. Тогда правительство решило продлить эмбарго до конца года.
В октябре Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных серых схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.
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ЭкономикаРоссияАлександр НовакСергей ЦивилевЕвразийский экономический союзМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)АИ-92
 
 
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