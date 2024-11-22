https://ria.ru/20241122/noize_mc-1985119828.html

Рэпер Noize MC* не признал вину в дискредитации армии

Рэпер Noize MC* не признал вину в дискредитации армии - РИА Новости, 22.11.2024

Рэпер Noize MC* не признал вину в дискредитации армии

Признанный иноагентом музыкант Noize MC* (Иван Алексеев*) не признал вину по административному делу за дискредитацию российской армии, по которому ему назначили РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T07:38

2024-11-22T07:38

2024-11-22T07:38

noize mc (иван алексеев)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Признанный иноагентом музыкант Noize MC* (Иван Алексеев*) не признал вину по административному делу за дискредитацию российской армии, по которому ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Алексеев* И.А. в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, направил в суд своего защитника..., который в судебном заседании вину Алексеева* не признал, просил производство по делу прекратить, ссылаясь на то, что Алексеев* И.А. не распространял данный информационный пост в сети интернет, к Telegram-каналу Readovka он отношения не имеет", - сказано в документах. В документах отмечается, что к ответственности Алексеева* привлекли за пост от 15 августа 2024 года. В ходе мониторинга сотрудником МВД в новостном Telegram-канале Readovka был выявлен информационный пост пользователя под именем noizemc, которым, согласно судебным документам, является Алексеев*. "В виде текста и фотоизображений тематического содержания, в котором Алексеев* И.А. публично выражает явное негативное отношение к использованию Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", - уточняется в документах. В реестр иностранных агентов Noize MC* попал осенью 2022 года. Впоследствии он был несколько раз оштрафован за нарушения закона об иноагентах.*Физические лица, выполняющие функции иноагентов.

https://ria.ru/20241122/belyy-1985119421.html

https://ria.ru/20241120/inoagenty-1984840871.html

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noize mc (иван алексеев)