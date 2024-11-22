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Рэпер Noize MC* не признал вину в дискредитации армии - РИА Новости, 22.11.2024
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07:38 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/noize_mc-1985119828.html
Рэпер Noize MC* не признал вину в дискредитации армии
Рэпер Noize MC* не признал вину в дискредитации армии - РИА Новости, 22.11.2024
Рэпер Noize MC* не признал вину в дискредитации армии
Признанный иноагентом музыкант Noize MC* (Иван Алексеев*) не признал вину по административному делу за дискредитацию российской армии, по которому ему назначили РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T07:38
2024-11-22T07:38
noize mc (иван алексеев)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Признанный иноагентом музыкант Noize MC* (Иван Алексеев*) не признал вину по административному делу за дискредитацию российской армии, по которому ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Алексеев* И.А. в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, направил в суд своего защитника..., который в судебном заседании вину Алексеева* не признал, просил производство по делу прекратить, ссылаясь на то, что Алексеев* И.А. не распространял данный информационный пост в сети интернет, к Telegram-каналу Readovka он отношения не имеет", - сказано в документах. В документах отмечается, что к ответственности Алексеева* привлекли за пост от 15 августа 2024 года. В ходе мониторинга сотрудником МВД в новостном Telegram-канале Readovka был выявлен информационный пост пользователя под именем noizemc, которым, согласно судебным документам, является Алексеев*. "В виде текста и фотоизображений тематического содержания, в котором Алексеев* И.А. публично выражает явное негативное отношение к использованию Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", - уточняется в документах. В реестр иностранных агентов Noize MC* попал осенью 2022 года. Впоследствии он был несколько раз оштрафован за нарушения закона об иноагентах.*Физические лица, выполняющие функции иноагентов.
https://ria.ru/20241122/belyy-1985119421.html
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noize mc (иван алексеев)
Noize MC (Иван Алексеев)
Рэпер Noize MC* не признал вину в дискредитации армии

Признанный иноагентом рэпер Noize MC не признал вину в дискредитации ВС России

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкРэпер Noize MC
Рэпер Noize MC - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Рэпер Noize MC. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Признанный иноагентом музыкант Noize MC* (Иван Алексеев*) не признал вину по административному делу за дискредитацию российской армии, по которому ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Алексеев* И.А. в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, направил в суд своего защитника..., который в судебном заседании вину Алексеева* не признал, просил производство по делу прекратить, ссылаясь на то, что Алексеев* И.А. не распространял данный информационный пост в сети интернет, к Telegram-каналу Readovka он отношения не имеет", - сказано в документах.
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В документах отмечается, что к ответственности Алексеева* привлекли за пост от 15 августа 2024 года. В ходе мониторинга сотрудником МВД в новостном Telegram-канале Readovka был выявлен информационный пост пользователя под именем noizemc, которым, согласно судебным документам, является Алексеев*.
"В виде текста и фотоизображений тематического содержания, в котором Алексеев* И.А. публично выражает явное негативное отношение к использованию Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", - уточняется в документах.
В реестр иностранных агентов Noize MC* попал осенью 2022 года. Впоследствии он был несколько раз оштрафован за нарушения закона об иноагентах.

*Физические лица, выполняющие функции иноагентов.
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Noize MC (Иван Алексеев)
 
 
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