https://ria.ru/20241122/nikaragua-1985282660.html

Парламент Никарагуа одобрил реформу Конституции

Парламент Никарагуа одобрил реформу Конституции - РИА Новости, 22.11.2024

Парламент Никарагуа одобрил реформу Конституции

Национальная ассамблея Никарагуа одобрила в целом проект глубокой реформы политической конституции президента Даниэля Ортеги, который расширяет полномочия... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T20:44

2024-11-22T20:44

2024-11-22T20:46

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никарагуа

даниэль ортега

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МЕХИКО, 22 ноя - РИА Новости. Национальная ассамблея Никарагуа одобрила в целом проект глубокой реформы политической конституции президента Даниэля Ортеги, который расширяет полномочия исполнительной власти и вводит ряд новых социальных гарантий для граждан страны. "91 голосами за при 0 против, 0 воздержавшихся и 0 отсутствующих (реформа) единогласно утверждена в целом", - заявил в ходе сессии спикер ассамблеи Густаво Поррас, трансляция заседания ведется на канале парламента в YouTube. Утвержденный закон о реформе, проект которого президент Даниэль Ортега направил парламенту на этой неделе, содержит изменения к 93 статьям конституции, некоторые из которых полностью изменяются, а также тексты новых статей. В начальных разделах основного закона предполагается провозгласить независимость, суверенитет, самоопределение, безопасность и мир как неотъемлемые права народа, а нарушение этих прав рассматривать как предательство родины. Христианские ценности, социалистические идеалы и солидарность определяются основами государственной политики, борьба с бедностью - приоритетной задачей народа и государства. При этом статья 14 гарантирует светский характер государства и запрещает религиозную деятельность, нарушающую общественный порядок. "Президент Республики руководит правительством и в качестве главы государства координирует законодательные, судебные, избирательные, контрольно-надзорные, региональные и муниципальные органы в соответствии с высшими интересами народа Никарагуа и тем, что установлено в настоящем документе Конституции. Президент Республики является Верховным главнокомандующим никарагуанской армии, национальной полиции и Министерства внутренних дел", - говорится в реформированной статье 132 о должности президента страны. Согласно следующему пункту, президентом республики являются "один Сопрезидент и одна Сопрезидентка" (un Co-presidente y una Co-presidenta), которые избираются на основе всеобщего прямого голосования относительным большинством голосов. Претендовать на эти посты запрещено участникам попыток госпереворота, приобретателям гражданства других стран, а также высшим государственным чиновникам, которые занимали пост менее чем 12 месяцев назад. Срок полномочий президента увеличивается до шести лет, а число возможных переизбраний остается неограниченным. В части о правах человека и социальных обязательствах будущая конституция Никарагуа гарантирует бесплатное и качественное образование на всех уровнях, а также здравоохранение. Отдельными статьями прописана защита прав коренных народов Никарагуа и афроникарагуанцев. Согласно предложению Даниэля Ортеги, в экономике за государством конституционно закрепляется контроль над стратегическими ресурсами, включая планируемый межокеанский канал, а экономическая деятельность "регулируется с учетом общественного интереса". Реформа Конституции Никарагуа уделяет также особое внимание символике Сандинистского фронта национального освобождения (СФНО/FSLN), которая теперь относится к национальным символам - это красно-черный флаг СФНО и сине-белый флаг антиимпериалистической борьбы, ассоциируемый с сандинистским движением. Она связана с революционным наследием Аугусто Сесара Сандино, являющимся центральной фигурой антиимпериалистического движения в истории Никарагуа.

https://ria.ru/20240721/nikaragua-1960982134.html

https://ria.ru/20240910/sud-1971934036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, никарагуа, даниэль ортега