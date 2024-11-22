https://ria.ru/20241122/netanyakhu-1985250687.html

Еврокомиссар призвал все страны ЕС поддержать решение МУС по Нетаньяху

Еврокомиссар призвал все страны ЕС поддержать решение МУС по Нетаньяху - РИА Новости, 22.11.2024

Еврокомиссар призвал все страны ЕС поддержать решение МУС по Нетаньяху

Все страны Европейского союза должны поддержать решение Международного уголовного суда (МУС) по вопросу ареста премьер-министра Израиль Биньямина Нетаньяху и... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T17:45

2024-11-22T17:45

2024-11-22T17:45

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дидье рейндерс

международный уголовный суд

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ВАРШАВА, 22 ноя – РИА Новости. Все страны Европейского союза должны поддержать решение Международного уголовного суда (МУС) по вопросу ареста премьер-министра Израиль Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта, заявил журналистам еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. "Мы, конечно, должны полностью уважать решение независимого трибунала. Я хочу подтвердить, что в этой ситуации находятся все страны ЕС, являющиеся стороной Римского статута", - сказал Рейндерс. В четверг МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.

https://ria.ru/20241122/germaniya-1985106345.html

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