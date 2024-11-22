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Еврокомиссар призвал все страны ЕС поддержать решение МУС по Нетаньяху
Еврокомиссар призвал все страны ЕС поддержать решение МУС по Нетаньяху - РИА Новости, 22.11.2024
Еврокомиссар призвал все страны ЕС поддержать решение МУС по Нетаньяху
Все страны Европейского союза должны поддержать решение Международного уголовного суда (МУС) по вопросу ареста премьер-министра Израиль Биньямина Нетаньяху и... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T17:45
2024-11-22T17:45
2024-11-22T17:45
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ВАРШАВА, 22 ноя – РИА Новости. Все страны Европейского союза должны поддержать решение Международного уголовного суда (МУС) по вопросу ареста премьер-министра Израиль Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта, заявил журналистам еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. "Мы, конечно, должны полностью уважать решение независимого трибунала. Я хочу подтвердить, что в этой ситуации находятся все страны ЕС, являющиеся стороной Римского статута", - сказал Рейндерс. В четверг МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.
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в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, йоав галант, дидье рейндерс, международный уголовный суд, евросоюз, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Йоав Галант, Дидье Рейндерс, Международный уголовный суд, Евросоюз, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Еврокомиссар призвал все страны ЕС поддержать решение МУС по Нетаньяху
Еврокомиссар Рейндерс: страны ЕС должны поддержать решение МУС по Нетаньяху