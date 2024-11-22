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7 тысяч жителей Томской области переехали из аварийного жилья по нацпроекту - РИА Новости, 22.11.2024
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Томская область
 
08:26 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/natsproekt-1985122371.html
7 тысяч жителей Томской области переехали из аварийного жилья по нацпроекту
7 тысяч жителей Томской области переехали из аварийного жилья по нацпроекту - РИА Новости, 22.11.2024
7 тысяч жителей Томской области переехали из аварийного жилья по нацпроекту
Более 7 тысяч жителей Томской области с 2019 года переехали из аварийного жилья благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда", сообщает областная... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T08:26
2024-11-22T08:26
томская область
томская область
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ТОМСК, 22 ноя – РИА Новости. Более 7 тысяч жителей Томской области с 2019 года переехали из аварийного жилья благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда", сообщает областная администрация. О темпах расселения аварийного жилья во время прямой линии на телеканале "Россия 24" рассказал губернатор Томской области Владимир Мазур. Он пояснил, что по нацпроекту "Жилье и городская среда", стартовавшему в 2019 году, расселялись дома, признанные аварийными на 1 января 2017 года. "По информации и.о. замгубернатора Тимура Мухамеджанова, подключившегося к прямой линии по видеосвязи, в Томской области расселено больше 7 тысяч человек из аварийного жилья", - говорится в сообщении. Так, в областном центре Томске для расселения аварийного жилья построено три многоквартирных дома на переулке Целинном и улице Федоровского. Дома на улице Федоровского рассчитаны на 390 семей, из которых 355 уже переехали в новое жилье, заселение продолжается. Также продолжается строительство домов в Моряковском Затоне Томского района, завершается возведение двухэтажного многоквартирного дома в Каргасокском районе. "Национальный проект завершается, но Томская область продолжит держать марку и переселять жителей из аварийного в комфортное жилье. Мы будем продолжать строить многоквартирные дома для этих целей", - сказал Мазур. Всего до конца года ожидается переселение около 150 человек из аварийного жилья в безопасное - в Томске, Томском и Каргасокском районах.
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томская область
Томская область, Томская область

7 тысяч жителей Томской области переехали из аварийного жилья по нацпроекту

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид на город Томск с высоты птичьего полета
Вид на город Томск с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вид на город Томск с высоты птичьего полета. Архивное фото
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ТОМСК, 22 ноя – РИА Новости. Более 7 тысяч жителей Томской области с 2019 года переехали из аварийного жилья благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда", сообщает областная администрация.
О темпах расселения аварийного жилья во время прямой линии на телеканале "Россия 24" рассказал губернатор Томской области Владимир Мазур. Он пояснил, что по нацпроекту "Жилье и городская среда", стартовавшему в 2019 году, расселялись дома, признанные аварийными на 1 января 2017 года.
"По информации и.о. замгубернатора Тимура Мухамеджанова, подключившегося к прямой линии по видеосвязи, в Томской области расселено больше 7 тысяч человек из аварийного жилья", - говорится в сообщении.
Так, в областном центре Томске для расселения аварийного жилья построено три многоквартирных дома на переулке Целинном и улице Федоровского. Дома на улице Федоровского рассчитаны на 390 семей, из которых 355 уже переехали в новое жилье, заселение продолжается. Также продолжается строительство домов в Моряковском Затоне Томского района, завершается возведение двухэтажного многоквартирного дома в Каргасокском районе.
"Национальный проект завершается, но Томская область продолжит держать марку и переселять жителей из аварийного в комфортное жилье. Мы будем продолжать строить многоквартирные дома для этих целей", - сказал Мазур.
Всего до конца года ожидается переселение около 150 человек из аварийного жилья в безопасное - в Томске, Томском и Каргасокском районах.
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