https://ria.ru/20241122/nalog-1985289559.html

В Нижегородской области введут туристический налог

В Нижегородской области введут туристический налог - РИА Новости, 22.11.2024

В Нижегородской области введут туристический налог

Туристический налог введут в Городецком округе Нижегородской области с 1 января 2025 года, сообщается на сайте муниципалитета. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T21:40

2024-11-22T21:40

2024-11-22T21:40

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Туристический налог введут в Городецком округе Нижегородской области с 1 января 2025 года, сообщается на сайте муниципалитета. "Земское собрание решило установить и ввести в действие с 1 января 2025 года на территории Городецкого муниципального округа Нижегородской области туристический налог", - говорится в сообщении. Отмечается, что ставка туристического налога в 2025 году составит 1%, в 2026 году – 2%, в 2027 году – 3%, в 2028 году – 4%, начиная с 2029 года – 5% от налоговой базы. Городец был основан в 1152 году на высоком левом берегу реки Волги суздальским князем Юрием Долгоруким. В 1263 году по пути из Орды на Русь в Городце скончался князь Александр Невский. Перед смертью он принял монашеский постриг. В XIX веке Городец был известен как крупное торговое село, где были развиты выпечка пряников, выделка кож, деревянное судостроение и ковка якорей, крупная торговля хлебом, льном и кустарными изделиями из дерева. Городец - родина знаменитой жанровой росписи по дереву. Сегодня Городец пользуется большой популярностью у туристов. В июле текущего года в Налоговый кодекс РФ введена новая глава "Туристический налог". Он отнесен к местным налогам.

https://ria.ru/20241119/nalog-1984630699.html

https://ria.ru/20241114/turisticheskiy_nalog-1983643319.html

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городец, нижегородская область, россия, александр невский