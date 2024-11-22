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В Нижегородской области введут туристический налог - РИА Новости, 22.11.2024
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Туризм
 
21:40 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/nalog-1985289559.html
В Нижегородской области введут туристический налог
В Нижегородской области введут туристический налог - РИА Новости, 22.11.2024
В Нижегородской области введут туристический налог
Туристический налог введут в Городецком округе Нижегородской области с 1 января 2025 года, сообщается на сайте муниципалитета. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T21:40
2024-11-22T21:40
туризм
городец
нижегородская область
россия
александр невский
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Туристический налог введут в Городецком округе Нижегородской области с 1 января 2025 года, сообщается на сайте муниципалитета. "Земское собрание решило установить и ввести в действие с 1 января 2025 года на территории Городецкого муниципального округа Нижегородской области туристический налог", - говорится в сообщении. Отмечается, что ставка туристического налога в 2025 году составит 1%, в 2026 году – 2%, в 2027 году – 3%, в 2028 году – 4%, начиная с 2029 года – 5% от налоговой базы. Городец был основан в 1152 году на высоком левом берегу реки Волги суздальским князем Юрием Долгоруким. В 1263 году по пути из Орды на Русь в Городце скончался князь Александр Невский. Перед смертью он принял монашеский постриг. В XIX веке Городец был известен как крупное торговое село, где были развиты выпечка пряников, выделка кож, деревянное судостроение и ковка якорей, крупная торговля хлебом, льном и кустарными изделиями из дерева. Городец - родина знаменитой жанровой росписи по дереву. Сегодня Городец пользуется большой популярностью у туристов. В июле текущего года в Налоговый кодекс РФ введена новая глава "Туристический налог". Он отнесен к местным налогам.
https://ria.ru/20241119/nalog-1984630699.html
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городец, нижегородская область, россия, александр невский
Туризм, Городец, Нижегородская область, Россия, Александр Невский
В Нижегородской области введут туристический налог

В Городецком округе Нижегородской области введут туристический налог

© РИА Новости / Олег Золото | Перейти в медиабанкНижегородская область
Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Олег Золото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Туристический налог введут в Городецком округе Нижегородской области с 1 января 2025 года, сообщается на сайте муниципалитета.
"Земское собрание решило установить и ввести в действие с 1 января 2025 года на территории Городецкого муниципального округа Нижегородской области туристический налог", - говорится в сообщении.
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В Суздале введут туристический налог
19 ноября, 15:20
Отмечается, что ставка туристического налога в 2025 году составит 1%, в 2026 году – 2%, в 2027 году – 3%, в 2028 году – 4%, начиная с 2029 года – 5% от налоговой базы.
Городец был основан в 1152 году на высоком левом берегу реки Волги суздальским князем Юрием Долгоруким. В 1263 году по пути из Орды на Русь в Городце скончался князь Александр Невский. Перед смертью он принял монашеский постриг. В XIX веке Городец был известен как крупное торговое село, где были развиты выпечка пряников, выделка кож, деревянное судостроение и ковка якорей, крупная торговля хлебом, льном и кустарными изделиями из дерева. Городец - родина знаменитой жанровой росписи по дереву. Сегодня Городец пользуется большой популярностью у туристов.
В июле текущего года в Налоговый кодекс РФ введена новая глава "Туристический налог". Он отнесен к местным налогам.
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ТуризмГородецНижегородская областьРоссияАлександр Невский
 
 
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