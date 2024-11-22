В Нижегородской области введут туристический налог
В Городецком округе Нижегородской области введут туристический налог
Нижегородская область. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Туристический налог введут в Городецком округе Нижегородской области с 1 января 2025 года, сообщается на сайте муниципалитета.
"Земское собрание решило установить и ввести в действие с 1 января 2025 года на территории Городецкого муниципального округа Нижегородской области туристический налог", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что ставка туристического налога в 2025 году составит 1%, в 2026 году – 2%, в 2027 году – 3%, в 2028 году – 4%, начиная с 2029 года – 5% от налоговой базы.
Городец был основан в 1152 году на высоком левом берегу реки Волги суздальским князем Юрием Долгоруким. В 1263 году по пути из Орды на Русь в Городце скончался князь Александр Невский. Перед смертью он принял монашеский постриг. В XIX веке Городец был известен как крупное торговое село, где были развиты выпечка пряников, выделка кож, деревянное судостроение и ковка якорей, крупная торговля хлебом, льном и кустарными изделиями из дерева. Городец - родина знаменитой жанровой росписи по дереву. Сегодня Городец пользуется большой популярностью у туристов.
В июле текущего года в Налоговый кодекс РФ введена новая глава "Туристический налог". Он отнесен к местным налогам.
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