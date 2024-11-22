https://ria.ru/20241122/murashko-1985215552.html

Мурашко рассказал о работе скорой помощи в Курской области

Мурашко рассказал о работе скорой помощи в Курской области - РИА Новости, 22.11.2024

Мурашко рассказал о работе скорой помощи в Курской области

Все меры для обеспечения работы скорой медицинской помощи в Курской области приняты, в том числе то, что касается безопасности машин скорой, заявил министр... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T15:15

2024-11-22T15:15

2024-11-22T15:34

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КУРСК, 22 ноя - РИА Новости. Все меры для обеспечения работы скорой медицинской помощи в Курской области приняты, в том числе то, что касается безопасности машин скорой, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Конечно же, возросла нагрузка на скорую помощь определенная. Поэтому в рамках визита мы общались с докторами, с руководством скорой помощи. Все, что необходимо, все меры приняты. И в том числе то, что касается безопасности самих машин, средства защиты радиоэлектронной также установлены", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что стационарная помощь оказывается в регионе в полном объеме, дополнительно были направлены специалисты и выделены средства на закупку медицинского образования.Кроме того, по словам министра, в Курскую область были направлены специалисты - психотерапевты из института Сербского и институт Бехтерева, которые помогают врачам Курской области в организационных и лечебных мероприятиях."Эта работа будет продолжена, она необходима. Поэтому если люди чувствуют симптомы, такие как нарушение сна, непроходящее чувство тревоги, необходимо обратиться к специалистам, они дадут рекомендации", - пояснил Мурашко.

https://ria.ru/20241121/putin-1985083011.html

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курская область, россия, михаил мурашко, общество, здоровье - общество