В Москве показали масштабный медиапроект об архитектурном наследии России
© РИА НовостиПроект “Обогнавшие время. AR-история российских изобретений и архитектуры” был представлен в рамках круглого стола "Вклад российских архитекторов и инженеров в мировую культуру. Задачи и способы сохранения архитектурных памятников" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня"
Проект “Обогнавшие время. AR-история российских изобретений и архитектуры” был представлен в рамках круглого стола "Вклад российских архитекторов и инженеров в мировую культуру. Задачи и способы сохранения архитектурных памятников" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноября — РИА Новости. Проект “Обогнавшие время. AR-история российских изобретений и архитектуры” был представлен в рамках круглого стола "Вклад российских архитекторов и инженеров в мировую культуру. Задачи и способы сохранения архитектурных памятников" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на повышение уровня знаний о российской истории архитектуры и инженерного искусства, понимания глубины и уникальности архитектурных и инженерных изобретений, прорывных технологий. А благодаря AR-реконструкциям пользователи смогут взаимодействовать с объектами, разглядеть с разных сторон те шедевры, которые утрачены, но должны остаться в мировой энциклопедии архитектурных памятников. У пользователя сформируется понимание того, как выглядели эти объекты, в чем их уникальность и гениальность их авторов. Проект вдохновит молодых пользователей на творчество, на освоение архитектурных, дизайнерских и инженерных профессий.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на повышение уровня знаний о российской истории архитектуры и инженерного искусства, понимания глубины и уникальности архитектурных и инженерных изобретений, прорывных технологий. А благодаря AR-реконструкциям пользователи смогут взаимодействовать с объектами, разглядеть с разных сторон те шедевры, которые утрачены, но должны остаться в мировой энциклопедии архитектурных памятников. У пользователя сформируется понимание того, как выглядели эти объекты, в чем их уникальность и гениальность их авторов. Проект вдохновит молодых пользователей на творчество, на освоение архитектурных, дизайнерских и инженерных профессий.
О ценности сохранения памятников архитектуры и популяризации российских архитекторов и инженеров рассказала директор Музея архитектуры им. А.В. Щусева Наталья Шашкова:
"Есть архитектурное наследие, которое обществом еще не осмыслено как ценность. Этот пласт — это эпоха. Алексей Викторович Щусев, рассуждая о целях и смыслах Музея архитектуры, сказал, что язык архитектуры — это могучее средство выражения глубинных мыслей и чувств народа. В архитектуре наиболее четко, ясно и честно проявляется наш культурный код. Мы должны понимать: за любым искусством человек должен встать и пойти. Архитектура всегда с нами, она нас окружает и формирует. Мы должны осознавать ценность этого наследия".
Проект преследует просветительскую функцию и будет носить гибридный характер, сочетая в себе текстовые, фото- и аудиоформаты, реализуемые в том числе инструментами новых медиа. Например, приложением в формате дополненной реальности.
"В приложении мы постарались сделать игровую механику инструментом, а не самоцелью. Т.е. при том, что у нас воссоздана модель обьекта, мы через анимацию, эффекты и непосредственное участие пользователя показываем и инженерные решения, особенности конструкции, назначение, какие-то элементы, которые скрыты от глаз. Мы стараемся всесторонне рассказать об объектах, при этом работая с ценностью. Почему была выбрана сетчатая конструкция? Почему так или иначе распределялась нагрузка?" – дополнил творческий руководитель проекта Артем Буфтяк.
"Обогнавшие время. AR-история российских изобретений и архитектуры" — новый проект международного информационного агентства "Россия сегодня", который посвящен гениям и мастерам русской архитектурной и инженерной мысли, которые опережали свое время и внесли значимый вклад в мировую культуру. Проект связывает прошлые победы российских специалистов с действующими инженерными шедеврами, такими как одна из крупнейших в мире Саяно-Шушенская ГЭС, Северомуйский железнодорожный тоннель и один из архитектурных и инженерных шедевров современности – Крымский мост.
В рамках проекта будет проведено две мультимедийные выставки (в Москве и Симферополе) и выпущен спецпроект с 11 мультимедийными лонгридами и 23 AR- и инфографических реконструкций существующих и исчезнувших объектов российской архитектуры. Кроме того, будет создано 22 эпизода подкаста и разработано мобильное приложение. Все будет размещено в тематическом разделе сайта РИА Новости.
“Обогнавшие время. AR-история российских изобретений и архитектуры” — это проект, реализованный в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив и уже доступен к ознакомлению на сайте ria.ru.