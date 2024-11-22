https://ria.ru/20241122/moskva-1985123127.html
В Москве при штормовом ветре повреждено девять автомобилей
В Москве при штормовом ветре повреждено девять автомобилей - РИА Новости, 22.11.2024
В Москве при штормовом ветре повреждено девять автомобилей
Пятнадцать деревьев рухнули под натиском штормового ветра в различных районах Москвы, повреждения получили девять автомашин, рассказал РИА Новости представитель РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T08:37
2024-11-22T08:37
2024-11-22T08:40
москва
происшествия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пятнадцать деревьев рухнули под натиском штормового ветра в различных районах Москвы, повреждения получили девять автомашин, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."При прохождении мощного циклона зарегистрировано падение 15 деревьев", - сказал собеседник агентства.По его словам, при падении деревьев повреждения получили девять автомобилей.
https://ria.ru/20241122/tsiklon-1985122652.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, происшествия
В Москве при штормовом ветре повреждено девять автомобилей
В Москве при штормовом ветре рухнули 15 деревьев, повреждено девять автомобилей
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пятнадцать деревьев рухнули под натиском штормового ветра в различных районах Москвы, повреждения получили девять автомашин, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"При прохождении мощного циклона зарегистрировано падение 15 деревьев", - сказал собеседник агентства.
По его словам, при падении деревьев повреждения получили девять автомобилей.