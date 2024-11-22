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В Москве при штормовом ветре повреждено девять автомобилей - РИА Новости, 22.11.2024
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08:37 22.11.2024 (обновлено: 08:40 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/moskva-1985123127.html
В Москве при штормовом ветре повреждено девять автомобилей
В Москве при штормовом ветре повреждено девять автомобилей - РИА Новости, 22.11.2024
В Москве при штормовом ветре повреждено девять автомобилей
Пятнадцать деревьев рухнули под натиском штормового ветра в различных районах Москвы, повреждения получили девять автомашин, рассказал РИА Новости представитель РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T08:37
2024-11-22T08:40
москва
происшествия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пятнадцать деревьев рухнули под натиском штормового ветра в различных районах Москвы, повреждения получили девять автомашин, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."При прохождении мощного циклона зарегистрировано падение 15 деревьев", - сказал собеседник агентства.По его словам, при падении деревьев повреждения получили девять автомобилей.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
В Москве при штормовом ветре повреждено девять автомобилей

В Москве при штормовом ветре рухнули 15 деревьев, повреждено девять автомобилей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пятнадцать деревьев рухнули под натиском штормового ветра в различных районах Москвы, повреждения получили девять автомашин, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"При прохождении мощного циклона зарегистрировано падение 15 деревьев", - сказал собеседник агентства.
По его словам, при падении деревьев повреждения получили девять автомобилей.
Место падения деревьев во время мощного циклона в Москве. 22 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
В Москве люди пострадали при падении деревьев из-за циклона
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