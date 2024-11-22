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В немецком монастыре рассказали о единении русских и украинских прихожан - РИА Новости, 22.11.2024
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Религия
 
07:41 22.11.2024 (обновлено: 11:09 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/monastyr-1985120083.html
В немецком монастыре рассказали о единении русских и украинских прихожан
В немецком монастыре рассказали о единении русских и украинских прихожан - РИА Новости, 22.11.2024
В немецком монастыре рассказали о единении русских и украинских прихожан
Русские и украинские прихожане Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата в Гётшендорфе под Берлином не конфликтуют между собой и вместе молятся о... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T07:41
2024-11-22T11:09
религия
московский патриархат
украина
берлин (город)
германия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Русские и украинские прихожане Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата в Гётшендорфе под Берлином не конфликтуют между собой и вместе молятся о мире, рассказал РИА Новости настоятель обители игумен Даниил (Ирбитс). "Число прихожан в нашей обители увеличилось вдвое, большая половина из них – это православные беженцы с Украины. У нас не возникает никаких конфликтов. Все прихожане монастыря – одно целое, одна большая семья, вне зависимости от национальности. Мы не поднимаем политические вопросы, мы просто молимся за мир и о мире во всем мире", - сообщил РИА Новости настоятель монастыря. По словам игумена Даниила, практически все беженцы с Украины, которых принял монастырь в Гётшендорфе, уже полноценно работают в Германии, а их дети устроены в детские сады и школы. "Некоторые из наших беженцев вернулись обратно домой. Я говорю только о тех беженцах, которых принял наш монастырь", - пояснил он, добавив, что монастырь принял и двух украинских послушников, у которых был опыт церковного служения.
https://ria.ru/20240822/rpts-1967764651.html
украина
берлин (город)
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московский патриархат, украина, берлин (город), германия
Религия, Московский Патриархат, Украина, Берлин (город), Германия
В немецком монастыре рассказали о единении русских и украинских прихожан

В монастыре РПЦ под Берлином отметили единение русских и украинских прихожан

© Фото : Даниил Ирбитс/ВКонтактеСвято-Георгиевский монастырь Московского патриархата в Гётшендорфе
Свято-Георгиевский монастырь Московского патриархата в Гётшендорфе - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : Даниил Ирбитс/ВКонтакте
Свято-Георгиевский монастырь Московского патриархата в Гётшендорфе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Русские и украинские прихожане Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата в Гётшендорфе под Берлином не конфликтуют между собой и вместе молятся о мире, рассказал РИА Новости настоятель обители игумен Даниил (Ирбитс).
«
"Число прихожан в нашей обители увеличилось вдвое, большая половина из них – это православные беженцы с Украины. У нас не возникает никаких конфликтов. Все прихожане монастыря – одно целое, одна большая семья, вне зависимости от национальности. Мы не поднимаем политические вопросы, мы просто молимся за мир и о мире во всем мире", - сообщил РИА Новости настоятель монастыря.
По словам игумена Даниила, практически все беженцы с Украины, которых принял монастырь в Гётшендорфе, уже полноценно работают в Германии, а их дети устроены в детские сады и школы.
"Некоторые из наших беженцев вернулись обратно домой. Я говорю только о тех беженцах, которых принял наш монастырь", - пояснил он, добавив, что монастырь принял и двух украинских послушников, у которых был опыт церковного служения.
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РелигияМосковский ПатриархатУкраинаБерлин (город)Германия
 
 
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