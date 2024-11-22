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Буддийский монах рассказал, чего нельзя делать в эту пятницу - РИА Новости, 22.11.2024
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Религия
 
11:16 22.11.2024 (обновлено: 12:30 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/monakh-1985149032.html
Буддийский монах рассказал, чего нельзя делать в эту пятницу
Буддийский монах рассказал, чего нельзя делать в эту пятницу - РИА Новости, 22.11.2024
Буддийский монах рассказал, чего нельзя делать в эту пятницу
В Московском буддийском храме "Тубден Шедублинг" в пятницу встретят один из главный праздников буддизма - Лхабаб Дуйчен (Нисхождение Будды из рая 33 божеств),... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T11:16
2024-11-22T12:30
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МОСКВА 22 ноя - РИА Новости. В Московском буддийском храме "Тубден Шедублинг" в пятницу встретят один из главный праздников буддизма - Лхабаб Дуйчен (Нисхождение Будды из рая 33 божеств), верующие по желанию примут однодневные обеты, запрещающие, среди прочего, есть после 12 дня, сидеть на высоких стульях и принимать одурманивающие вещества, рассказал РИА Новости председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов). Праздник отмечают в 22-й день девятого месяца по лунному календарю - в этом году он приходится на 22 ноября по календарю григорианскому. "Это один из четырех главных праздников у буддистов. История его такова: когда родился Будда, тогда еще Гаутама (известный позже как Будда Шакьямуни - ред.), на седьмой день умерла его мама и переродилась в раю 33 божеств. Когда Будде исполнился 41 год, уже просветленный, он решил отправиться в рай 33 божеств, чтобы там даровать учение для своей мамы. Но на земле ученики Будды молили его вернуться и продолжить здесь даровать учение. Поэтому спустя три месяца Будда Шакьямуни снова спустился на землю. Произошло это в местечке Санкиса (Санкасья) в Индии. Там сейчас стоит большая ступа. Именно это событие - нисхождение Будды на землю - и отмечают в эту пятницу", - рассказал геше Йонтен. По его словам, встречать праздник в Московском буддийском храме начнут в 6.30 утра. "В этот священный праздник буддисты стараются накопить благие заслуги, благую карму: больше времени уделяют мантрам, молитвам, обрядам. Одна из распространенных практик - утром на рассвете (завтра в 6.30 утра) мы принимаем - по желанию - на себя обеты, которые держим один день: запрещено убивать, воровать, лгать, прелюбодействовать, принимать одурманивающие вещества, участвовать в увеселительных мероприятиях (например, петь, танцевать), восседать на высоких сиденьях (дабы побороть гордыню), а также есть после 12 дня (нужно держать пост). Разумеется, кроме последних трех пунктов все остальные актуальны для буддистов всегда", - подчеркнул Киришов. Он добавил, что в 9 часов утра состоится официальная торжественная часть с поздравлениями, а после нее - праздничный молебен. По словам геше Йонтена, на празднике будут присутствовать руководство московской общины буддистов и верующие, также ждут посла Индии в РФ и представителя Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям.
https://ria.ru/20241122/khram-1985148316.html
https://ria.ru/20241114/uchenyy-1983701558.html
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индия, россия, религия
Религия, Индия, Россия, Религия
Буддийский монах рассказал, чего нельзя делать в эту пятницу

Буддийский монах рассказал об обетах, принимаемых верующими в эту пятницу

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБуддийские монахи во время ритуального богослужения в честь открытия буддийского Cахюусана дугана
Буддийские монахи во время ритуального богослужения в честь открытия буддийского Cахюусана дугана - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА 22 ноя - РИА Новости. В Московском буддийском храме "Тубден Шедублинг" в пятницу встретят один из главный праздников буддизма - Лхабаб Дуйчен (Нисхождение Будды из рая 33 божеств), верующие по желанию примут однодневные обеты, запрещающие, среди прочего, есть после 12 дня, сидеть на высоких стульях и принимать одурманивающие вещества, рассказал РИА Новости председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов).
Праздник отмечают в 22-й день девятого месяца по лунному календарю - в этом году он приходится на 22 ноября по календарю григорианскому.
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"Это один из четырех главных праздников у буддистов. История его такова: когда родился Будда, тогда еще Гаутама (известный позже как Будда Шакьямуни - ред.), на седьмой день умерла его мама и переродилась в раю 33 божеств. Когда Будде исполнился 41 год, уже просветленный, он решил отправиться в рай 33 божеств, чтобы там даровать учение для своей мамы. Но на земле ученики Будды молили его вернуться и продолжить здесь даровать учение. Поэтому спустя три месяца Будда Шакьямуни снова спустился на землю. Произошло это в местечке Санкиса (Санкасья) в Индии. Там сейчас стоит большая ступа. Именно это событие - нисхождение Будды на землю - и отмечают в эту пятницу", - рассказал геше Йонтен.
По его словам, встречать праздник в Московском буддийском храме начнут в 6.30 утра.
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"В этот священный праздник буддисты стараются накопить благие заслуги, благую карму: больше времени уделяют мантрам, молитвам, обрядам. Одна из распространенных практик - утром на рассвете (завтра в 6.30 утра) мы принимаем - по желанию - на себя обеты, которые держим один день: запрещено убивать, воровать, лгать, прелюбодействовать, принимать одурманивающие вещества, участвовать в увеселительных мероприятиях (например, петь, танцевать), восседать на высоких сиденьях (дабы побороть гордыню), а также есть после 12 дня (нужно держать пост). Разумеется, кроме последних трех пунктов все остальные актуальны для буддистов всегда", - подчеркнул Киришов.
Он добавил, что в 9 часов утра состоится официальная торжественная часть с поздравлениями, а после нее - праздничный молебен.
По словам геше Йонтена, на празднике будут присутствовать руководство московской общины буддистов и верующие, также ждут посла Индии в РФ и представителя Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям.
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