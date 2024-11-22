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Экс-президент Боливии заявил, что США больше не являются хозяевами мира - РИА Новости, 22.11.2024
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18:39 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/miroporyadok-1985260439.html
Экс-президент Боливии заявил, что США больше не являются хозяевами мира
Экс-президент Боливии заявил, что США больше не являются хозяевами мира - РИА Новости, 22.11.2024
Экс-президент Боливии заявил, что США больше не являются хозяевами мира
США больше не являются хозяевами мира, складывается новый мировой порядок, заявил РИА Новости экс-президент Боливии Эво Моралес. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T18:39
2024-11-22T18:39
в мире
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китай
эво моралес
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МОНТЕВИДЕО, 22 ноя - РИА Новости. США больше не являются хозяевами мира, складывается новый мировой порядок, заявил РИА Новости экс-президент Боливии Эво Моралес. "Конечно, в 1845 году считалось, что Соединенные Штаты были благословлены Богом, чтобы быть хозяевами мира. Но они больше не владеют миром. И в этом плане я очень доверяю БРИКС, этому новому мировому порядку. Многополярные действия важны, Россия, Китай представляют большую надежду для народов мира", - отметил он. Моралес подчеркнул, что со странами БРИКС Боливии следует углубить кооперацию, поскольку группа представляет "половину мирового населения". БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241023/briks-1979629280.html
https://ria.ru/20240423/miroporyadok-1941462316.html
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в мире, россия, боливия, китай, эво моралес, брикс
В мире, Россия, Боливия, Китай, Эво Моралес, БРИКС
Экс-президент Боливии заявил, что США больше не являются хозяевами мира

Экс-президент Боливии Моралес заявил, что доверяет БРИКС и новому миропорядку

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЭво Моралес
Эво Моралес - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Эво Моралес. Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 22 ноя - РИА Новости. США больше не являются хозяевами мира, складывается новый мировой порядок, заявил РИА Новости экс-президент Боливии Эво Моралес.
"Конечно, в 1845 году считалось, что Соединенные Штаты были благословлены Богом, чтобы быть хозяевами мира. Но они больше не владеют миром. И в этом плане я очень доверяю БРИКС, этому новому мировому порядку. Многополярные действия важны, Россия, Китай представляют большую надежду для народов мира", - отметил он.
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Моралес подчеркнул, что со странами БРИКС Боливии следует углубить кооперацию, поскольку группа представляет "половину мирового населения".
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
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В миреРоссияБоливияКитайЭво МоралесБРИКС
 
 
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