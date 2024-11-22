https://ria.ru/20241122/miroporyadok-1985260439.html

Экс-президент Боливии заявил, что США больше не являются хозяевами мира

Экс-президент Боливии заявил, что США больше не являются хозяевами мира - РИА Новости, 22.11.2024

Экс-президент Боливии заявил, что США больше не являются хозяевами мира

США больше не являются хозяевами мира, складывается новый мировой порядок, заявил РИА Новости экс-президент Боливии Эво Моралес. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T18:39

2024-11-22T18:39

2024-11-22T18:39

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китай

эво моралес

брикс

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МОНТЕВИДЕО, 22 ноя - РИА Новости. США больше не являются хозяевами мира, складывается новый мировой порядок, заявил РИА Новости экс-президент Боливии Эво Моралес. "Конечно, в 1845 году считалось, что Соединенные Штаты были благословлены Богом, чтобы быть хозяевами мира. Но они больше не владеют миром. И в этом плане я очень доверяю БРИКС, этому новому мировому порядку. Многополярные действия важны, Россия, Китай представляют большую надежду для народов мира", - отметил он. Моралес подчеркнул, что со странами БРИКС Боливии следует углубить кооперацию, поскольку группа представляет "половину мирового населения". БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241023/briks-1979629280.html

https://ria.ru/20240423/miroporyadok-1941462316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, боливия, китай, эво моралес, брикс