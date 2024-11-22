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В льготных удостоверениях пенсионеров появится QR-код
В льготных удостоверениях пенсионеров появится QR-код - РИА Новости, 22.11.2024
В льготных удостоверениях пенсионеров появится QR-код
Российские пенсионеры смогут получать электронные удостоверения с QR-кодом для подтверждения льготного статуса с июля 2025 года , сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:09
2024-11-22T19:09
2024-11-22T23:38
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские пенсионеры смогут получать электронные удостоверения с QR-кодом для подтверждения льготного статуса с июля 2025 года , сообщила пресс-служба Минтруда. "С 1 июля 2025 года пенсионеры смогут получать электронные удостоверения с QR-кодом для подтверждения льготного статуса. Соответствующий проект приказа размещен на общественное обсуждение", — отметили в ведомстве. По данным пресс-службы, свидетельство пенсионера в электронной форме, помимо обязательных реквизитов, которые предусмотрены в свидетельстве на бумажном носителе, будет содержать QR-код. С помощью приложения "Госуслуги" его можно будет предъявить и подтвердить статус пенсионера в организации, которая предоставит льготу в таком формате и сможет воспользоваться технологией верификации QR-кода.
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общество, россия
В льготных удостоверениях пенсионеров появится QR-код
В льготных удостоверениях пенсионеров с 1 июля 2025 года появится QR-код
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские пенсионеры смогут получать электронные удостоверения с QR-кодом для подтверждения льготного статуса с июля 2025 года , сообщила пресс-служба Минтруда.
«
"С 1 июля 2025 года пенсионеры смогут получать электронные удостоверения с QR-кодом для подтверждения льготного статуса. Соответствующий проект приказа размещен на общественное обсуждение", — отметили в ведомстве.
По данным пресс-службы, свидетельство пенсионера в электронной форме, помимо обязательных реквизитов, которые предусмотрены в свидетельстве на бумажном носителе, будет содержать QR-код. С помощью приложения "Госуслуги" его можно будет предъявить и подтвердить статус пенсионера в организации, которая предоставит льготу в таком формате и сможет воспользоваться технологией верификации QR-кода.