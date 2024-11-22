https://ria.ru/20241122/mid-1985266126.html

МИД России прокомментировал антииранскую резолюцию МАГАТЭ

МИД России прокомментировал антииранскую резолюцию МАГАТЭ - РИА Новости, 22.11.2024

МИД России прокомментировал антииранскую резолюцию МАГАТЭ

Инициированная США, Британией, ФРГ и Францией антииранская резолюция, принятая в совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ),... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T19:23

2024-11-22T19:23

2024-11-22T19:23

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости/Прайм. Инициированная США, Британией, ФРГ и Францией антииранская резолюция, принятая в совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), является неверным шагом, направленным на подрыв конструктивной работы агентства с Ираном, заявили в МИД России. Ранее агентство Франс Пресс передавало со ссылкой на дипломатические источники, что Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой Ирана за отсутствие сотрудничества по ядерной проблеме. Текст, представленный Великобританией, Францией, Германией и США, был одобрен 19 из 35 стран. Россия, Китай и Буркина-Фасо проголосовали против, а 12 стран воздержались. Как передает агентство Рейтер, резолюция требует от МАГАТЭ подготовить "всеобъемлющий" доклад по Ирану к весне 2025 года. "Россия считает упомянутую резолюцию шагом в неверном направлении. Очевидно, что цели ее инициаторов совершенно иные и не имеют ничего общего с ядерным нераспространением... Россия решительно отвергла эту резолюцию, считая ее совершенно неуместной и не способствующей конструктивному взаимодействию между иранской стороной и Агентством. По сути затея англосаксов и "евродвойки" направлена на его подрыв", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ. В сообщении подчеркивается, что западные государства готовы пойти на любые шаги для оправдания политики максимального давления на Иран. Такой курс курс давно себя дискредитировал и ведет только к нарастанию противоречий и конфронтации, отметили в МИД. "Российская сторона надеется, что это понимают и в руководстве МАГАТЭ, которому не следует позволять помыкать собой странам, действующим из конъюнктурных соображений и в угоду своим иранофобским настроениям. Показательно, что, находясь в ИРИ, Гендиректор МАГАТЭ Р.Гросси высказался за продолжение конструктивного взаимодействия с Тегераном. В Москве рассчитывают, что он продолжит двигаться в этом направлении, не принимая во внимание ангажированные резолюции, не имеющие юридической силы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241122/iran-1985122772.html

https://ria.ru/20241121/uljanov-1985076215.html

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