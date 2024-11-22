https://ria.ru/20241122/mid-1985254042.html

Захарова иронично высказалась об угрозе США из-за решения МУС по Нетаньяху

Захарова иронично высказалась об угрозе США из-за решения МУС по Нетаньяху - РИА Новости, 23.11.2024

Захарова иронично высказалась об угрозе США из-за решения МУС по Нетаньяху

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заявила, что ждет ответных мер со стороны стран Европы и президента США в связи с угрозой... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-22T18:01

2024-11-22T18:01

2024-11-23T00:20

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международный уголовный суд

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заявила, что ждет ответных мер со стороны стран Европы и президента США в связи с угрозой американского сенатора Тома Коттона после выдачи ордеров Международного уголовного суда против премьера и экс-главы минобороны Израиля. В четверг МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы минобороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Кроме того, Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. В своем Telegram-канале Захарова привела заявление сенатора Коттона, после выдачи ордеров назвавшего МУС "пародией на правосудие", а прокурора МУС Карима Хана - "ненормальным фанатиком". Американский сенатор, чьи слова опубликовала Захарова, также напомнил, что американский закон о МУС не просто так называют "Гаагским актом о вторжении". Согласно тексту закона, вступившего в силу в США в 2002 году, президент страны имеет право использовать любые средства для освобождения лиц американских или союзных США деятелей, арестованных в соответствии с решением МУС. "Жду: 1. Высылку американских дипломатов из Гааги, а затем из других стран ЕС в знак солидарности. 2. Выступление британского премьер-министра в парламенте с заявлением о "хайли-лайкли" (весьма вероятной - ред.) угрозе жизни подданного Его величества, Карим Хана. 3. Заявление (Джо) Байдена о поддержке Нидерландов как союзника по НАТО", - написала официальный представитель МИД.

https://ria.ru/20241121/mus-1985031371.html

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