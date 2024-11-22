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Захарова иронично высказалась об угрозе США из-за решения МУС по Нетаньяху - РИА Новости, 23.11.2024
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18:01 22.11.2024 (обновлено: 00:20 23.11.2024)
https://ria.ru/20241122/mid-1985254042.html
Захарова иронично высказалась об угрозе США из-за решения МУС по Нетаньяху
Захарова иронично высказалась об угрозе США из-за решения МУС по Нетаньяху - РИА Новости, 23.11.2024
Захарова иронично высказалась об угрозе США из-за решения МУС по Нетаньяху
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заявила, что ждет ответных мер со стороны стран Европы и президента США в связи с угрозой... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-22T18:01
2024-11-23T00:20
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йоав галант
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заявила, что ждет ответных мер со стороны стран Европы и президента США в связи с угрозой американского сенатора Тома Коттона после выдачи ордеров Международного уголовного суда против премьера и экс-главы минобороны Израиля. В четверг МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы минобороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Кроме того, Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. В своем Telegram-канале Захарова привела заявление сенатора Коттона, после выдачи ордеров назвавшего МУС "пародией на правосудие", а прокурора МУС Карима Хана - "ненормальным фанатиком". Американский сенатор, чьи слова опубликовала Захарова, также напомнил, что американский закон о МУС не просто так называют "Гаагским актом о вторжении". Согласно тексту закона, вступившего в силу в США в 2002 году, президент страны имеет право использовать любые средства для освобождения лиц американских или союзных США деятелей, арестованных в соответствии с решением МУС. "Жду: 1. Высылку американских дипломатов из Гааги, а затем из других стран ЕС в знак солидарности. 2. Выступление британского премьер-министра в парламенте с заявлением о "хайли-лайкли" (весьма вероятной - ред.) угрозе жизни подданного Его величества, Карим Хана. 3. Заявление (Джо) Байдена о поддержке Нидерландов как союзника по НАТО", - написала официальный представитель МИД.
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в мире, израиль, сша, россия, мария захарова, биньямин нетаньяху, йоав галант, международный уголовный суд, евросоюз, нато, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, США, Россия, Мария Захарова, Биньямин Нетаньяху, Йоав Галант, Международный уголовный суд, Евросоюз, НАТО, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Захарова иронично высказалась об угрозе США из-за решения МУС по Нетаньяху

Захарова предложила ЕС ответить на призыв сенатора США вторгнуться в Нидерланды

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заявила, что ждет ответных мер со стороны стран Европы и президента США в связи с угрозой американского сенатора Тома Коттона после выдачи ордеров Международного уголовного суда против премьера и экс-главы минобороны Израиля.
В четверг МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы минобороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Кроме того, Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.
В своем Telegram-канале Захарова привела заявление сенатора Коттона, после выдачи ордеров назвавшего МУС "пародией на правосудие", а прокурора МУС Карима Хана - "ненормальным фанатиком". Американский сенатор, чьи слова опубликовала Захарова, также напомнил, что американский закон о МУС не просто так называют "Гаагским актом о вторжении". Согласно тексту закона, вступившего в силу в США в 2002 году, президент страны имеет право использовать любые средства для освобождения лиц американских или союзных США деятелей, арестованных в соответствии с решением МУС.
"Жду: 1. Высылку американских дипломатов из Гааги, а затем из других стран ЕС в знак солидарности. 2. Выступление британского премьер-министра в парламенте с заявлением о "хайли-лайкли" (весьма вероятной - ред.) угрозе жизни подданного Его величества, Карим Хана. 3. Заявление (Джо) Байдена о поддержке Нидерландов как союзника по НАТО", - написала официальный представитель МИД.
Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В Израиле раскритиковали решение МУС по Нетаньяху и Галанту
21 ноября, 15:51
 
В миреИзраильСШАРоссияМария ЗахароваБиньямин НетаньяхуЙоав ГалантМеждународный уголовный судЕвросоюзНАТООбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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