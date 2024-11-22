В МИД Германии сравнили ситуации с ордерами МУС на арест Нетаньяху и Путина
МИД Германии заявил о различии между ордерами МУС на арест Нетаньяху и Путина
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер заявил, что ситуации с ордерами Международного уголовного суда (МУС) на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина совершенно разные.
"Хотел бы еще раз подчеркнуть по этому сравнению (Нетаньяху - ред.) с Путиным: в том случае это совершенно другое, потому что в России в отличие от Израиля нет функционирующей системы юстиции", - сказал Вагнер на пресс-конференции кабмина.
Еще одним различием, по мнению Вагнера, является то, что Израиль стал жертвой нападения со стороны палестинского движения ХАМАС 7 октября 203 года, в то время как Россия якобы "напала на страну в нарушение международного права".
При этом Путин заявлял, что РФ начала специальную военную операцию, чтобы защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Он также отмечал, что спецоперация - это вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, также ранее выдала ордер на "арест" президента РФ Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.