https://ria.ru/20241122/mid-1985234363.html

МИД России осудил израильские удары по Пальмире

МИД России осудил израильские удары по Пальмире - РИА Новости, 22.11.2024

МИД России осудил израильские удары по Пальмире

МИД России решительно осудил израильские удары по Пальмире, назвав их грубым нарушением суверенитета Сирии и базовых норм международного права. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T16:30

2024-11-22T16:30

2024-11-22T16:43

россия

в мире

мария захарова

сирия

пальмира

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791619570acaa857b7df16668a930517.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. МИД России решительно осудил израильские удары по Пальмире, назвав их грубым нарушением суверенитета Сирии и базовых норм международного права.Ранее министерство обороны Сирии заявило, что израильская авиация нанесла удары по городу Пальмира в провинции Хомс, в результате чего погибли 36 человек, 50 получили ранения."Решительно осуждаем эту атаку, в результате которой, по данным сирийских властей, погибли 36 человек и более 50 получили ранения, имеются значительные разрушения объектов жилой застройки. Данная силовая акция Израиля на территории Сирии, а также все предшествовавшие ей, являются грубым нарушением суверенитета этой страны и базовых норм международного права", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.МИД также призвал все вовлеченные в региональную эскалацию стороны "прислушаться к голосу разума" и "не выходить за рамки цивилизованного поведения, опирающегося на сформировавшуюся к XXI веку систему гуманистических ценностей"."Необходимо помнить, что окончательная утрата взаимного уважения к соседям по региону и запредельный разогрев ожесточенности конфликта могут сделать перспективу прочного мира на Ближнем Востоке труднодостижимой", - подчеркивается в сообщении.При этом в министерстве отметили, что "ожесточенность вооруженного противоборства на Ближнем Востоке привела к девальвации не только цены человеческой жизни, но и культурно-исторической памяти".

https://ria.ru/20241122/orban-1985206664.html

https://ria.ru/20241122/iran-1985161435.html

https://ria.ru/20241122/germaniya-1985106345.html

россия

сирия

пальмира

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, мария захарова, сирия, пальмира