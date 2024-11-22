МИД России осудил израильские удары по Пальмире
МИД России назвал израильские удары по Пальмире нарушением международного права
МИД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. МИД России решительно осудил израильские удары по Пальмире, назвав их грубым нарушением суверенитета Сирии и базовых норм международного права.
Ранее министерство обороны Сирии заявило, что израильская авиация нанесла удары по городу Пальмира в провинции Хомс, в результате чего погибли 36 человек, 50 получили ранения.
"Решительно осуждаем эту атаку, в результате которой, по данным сирийских властей, погибли 36 человек и более 50 получили ранения, имеются значительные разрушения объектов жилой застройки. Данная силовая акция Израиля на территории Сирии, а также все предшествовавшие ей, являются грубым нарушением суверенитета этой страны и базовых норм международного права", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.
МИД также призвал все вовлеченные в региональную эскалацию стороны "прислушаться к голосу разума" и "не выходить за рамки цивилизованного поведения, опирающегося на сформировавшуюся к XXI веку систему гуманистических ценностей".
"Необходимо помнить, что окончательная утрата взаимного уважения к соседям по региону и запредельный разогрев ожесточенности конфликта могут сделать перспективу прочного мира на Ближнем Востоке труднодостижимой", - подчеркивается в сообщении.
При этом в министерстве отметили, что "ожесточенность вооруженного противоборства на Ближнем Востоке привела к девальвации не только цены человеческой жизни, но и культурно-исторической памяти".