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МИД России осудил израильские удары по Пальмире - РИА Новости, 22.11.2024
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16:30 22.11.2024 (обновлено: 16:43 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/mid-1985234363.html
МИД России осудил израильские удары по Пальмире
МИД России осудил израильские удары по Пальмире - РИА Новости, 22.11.2024
МИД России осудил израильские удары по Пальмире
МИД России решительно осудил израильские удары по Пальмире, назвав их грубым нарушением суверенитета Сирии и базовых норм международного права. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T16:30
2024-11-22T16:43
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мария захарова
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. МИД России решительно осудил израильские удары по Пальмире, назвав их грубым нарушением суверенитета Сирии и базовых норм международного права.Ранее министерство обороны Сирии заявило, что израильская авиация нанесла удары по городу Пальмира в провинции Хомс, в результате чего погибли 36 человек, 50 получили ранения."Решительно осуждаем эту атаку, в результате которой, по данным сирийских властей, погибли 36 человек и более 50 получили ранения, имеются значительные разрушения объектов жилой застройки. Данная силовая акция Израиля на территории Сирии, а также все предшествовавшие ей, являются грубым нарушением суверенитета этой страны и базовых норм международного права", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.МИД также призвал все вовлеченные в региональную эскалацию стороны "прислушаться к голосу разума" и "не выходить за рамки цивилизованного поведения, опирающегося на сформировавшуюся к XXI веку систему гуманистических ценностей"."Необходимо помнить, что окончательная утрата взаимного уважения к соседям по региону и запредельный разогрев ожесточенности конфликта могут сделать перспективу прочного мира на Ближнем Востоке труднодостижимой", - подчеркивается в сообщении.При этом в министерстве отметили, что "ожесточенность вооруженного противоборства на Ближнем Востоке привела к девальвации не только цены человеческой жизни, но и культурно-исторической памяти".
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россия, в мире, мария захарова, сирия, пальмира
Россия, В мире, Мария Захарова, Сирия, Пальмира
МИД России осудил израильские удары по Пальмире

МИД России назвал израильские удары по Пальмире нарушением международного права

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД РФ
МИД РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. МИД России решительно осудил израильские удары по Пальмире, назвав их грубым нарушением суверенитета Сирии и базовых норм международного права.
Ранее министерство обороны Сирии заявило, что израильская авиация нанесла удары по городу Пальмира в провинции Хомс, в результате чего погибли 36 человек, 50 получили ранения.
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"Решительно осуждаем эту атаку, в результате которой, по данным сирийских властей, погибли 36 человек и более 50 получили ранения, имеются значительные разрушения объектов жилой застройки. Данная силовая акция Израиля на территории Сирии, а также все предшествовавшие ей, являются грубым нарушением суверенитета этой страны и базовых норм международного права", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.
МИД также призвал все вовлеченные в региональную эскалацию стороны "прислушаться к голосу разума" и "не выходить за рамки цивилизованного поведения, опирающегося на сформировавшуюся к XXI веку систему гуманистических ценностей".
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"Необходимо помнить, что окончательная утрата взаимного уважения к соседям по региону и запредельный разогрев ожесточенности конфликта могут сделать перспективу прочного мира на Ближнем Востоке труднодостижимой", - подчеркивается в сообщении.
При этом в министерстве отметили, что "ожесточенность вооруженного противоборства на Ближнем Востоке привела к девальвации не только цены человеческой жизни, но и культурно-исторической памяти".
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