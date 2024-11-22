https://ria.ru/20241122/mid-1985224614.html

Глава МИД Белоруссии прокомментировал попытки сместить руководство в стране

Глава МИД Белоруссии прокомментировал попытки сместить руководство в стране - РИА Новости, 22.11.2024

Глава МИД Белоруссии прокомментировал попытки сместить руководство в стране

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что в последние годы попытки извне сместить руководство республики приобрели откровенно террористические формы. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T15:54

2024-11-22T15:54

2024-11-22T15:54

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БРЕСТ, 22 ноя – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что в последние годы попытки извне сместить руководство республики приобрели откровенно террористические формы. "Подрывная работа в отношении Беларуси ведется даже не последних четыре года, после 2020 года (президентских выборов и последовавших протестов оппозиции – ред.). На протяжении практически всего времени существования белорусского государства, которое самостоятельно определяет свой путь развития, различные попытки сместить руководство страны, сместить президента, предпринимались в той или иной мере много раз. Единственное, в последние годы, наверное, эта деятельность приобрела совсем уже откровенные террористические формы", - сказал Рыженков в пятницу в Бресте журналистам по итогам заседания совместной коллегии министерств иностранных дел Белоруссии и России. По его словам, раньше западные государства проводили тренинги для "борцов за права человека, которых учили, …как бузить на улице, устраивать акции социального неповиновения с возможным применением каких-то подручных материалов". "Сегодня мы столкнулись с тем, что готовят конкретных террористов с привлечением самых низких слоев населения – уголовников, людей с низкой социальной оценкой, людей без совести и гуманных принципов. Их натаскивают для того, чтобы иметь боевую бригаду", - сказал Рыженков. "За радужными словами "Мы принесем демократию в Беларусь" стоят вполне недемократические механизмы реализации некой задачи, которые в конце концов сопряжены с насилием, убийствами, нанесением вреда инфраструктуре и людям, к снижению благосостояния и уровня жизни и социального порядка в нашем государстве. Что только не сделаешь, чтобы получить здесь власть и заставить белорусский народ идти в русле устремлений коллективного Запада? " - подчеркнул глава МИД. Белорусский государственный телеканал ОНТ на этой неделе показал фильм-расследование, в котором заявил, что польские спецслужбы помогают готовить боевиков из числа белорусской оппозиции, которые планируют нападение на территорию Белоруссии. В эфире телеканала начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек отметил, что часть участников формирований белорусской оппозиции проходит подготовку на территории Польши при непосредственном участии спецназа GROM. Телеканал заявил, что "такая же хоругвь (боевое формирование из числа противников власти Белоруссии - ред.) есть в Вильнюсе - клуб "Литвины", в который входят порядка 70 человек". План оппозиции и западных кураторов по захвату территории Белоруссии и затем - госвласти в стране предполагает заход в страну вооруженных групп из Польши, Литвы и Украины, первоначальной целью выбраны четыре участка на юго-западе республики, утверждает канал ОНТ.-0-

https://ria.ru/20241121/tor-m2-1985021524.html

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в мире, белоруссия, польша, брест, максим рыженков, россия, украина