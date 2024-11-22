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МИД Франции принял к сведению ордер МУС на арест Нетаньяху - РИА Новости, 22.11.2024
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15:30 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/mid-1985219302.html
МИД Франции принял к сведению ордер МУС на арест Нетаньяху
МИД Франции принял к сведению ордер МУС на арест Нетаньяху - РИА Новости, 22.11.2024
МИД Франции принял к сведению ордер МУС на арест Нетаньяху
МИД Франции "принял к сведению" ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T15:30
2024-11-22T15:30
в мире
израиль
франция
париж
биньямин нетаньяху
йоав галант
международный уголовный суд
хамас
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ПАРИЖ, 22 ноя - РИА Новости. МИД Франции "принял к сведению" ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта и указал на необходимость соблюдения международного права в плане защиты гражданского населения в секторе Газа, следует из коммюнике ведомства. "Франция принимает к сведению это решение. Это не приговор, а формализация обвинения", - сообщил в пятницу МИД, отметив, что Париж остается привержен "независимой работе МУС". "Что касается ситуации в Газе, Франция напоминает, что она с самого начала конфликта призывала к строгому соблюдению международного гуманитарного права и защите гражданского населения, что является императивом, обязательным для всех сторон, и осуждала его нарушения", - сообщили в МИД. В ведомстве также напомнили, что Париж "на протяжении многих месяцев предупреждал о неприемлемом характере потерь среди гражданского населения в секторе Газа и продолжает призывать к постоянному прекращению огня, чтобы положить конец гуманитарной катастрофе в Газе". При этом на набережной Орсе отметили, что "не может быть никакого равенства между ХАМАС и Израилем", вновь осудив атаки ХАМАС 7 октября 2023 года и потребовав освобождения всех заложников. В четверг МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года. Канцелярия израильского премьера обвинила МУС в предвзятости и антисемитизме, назвав войну с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа "справедливой", так как палестинские радикалы 7 октября 2023 года устроили "крупнейшую резню еврейского народа со времен Холокоста".
https://ria.ru/20241121/oon-1985055227.html
https://ria.ru/20241122/irlandija-1985201089.html
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в мире, израиль, франция, париж, биньямин нетаньяху, йоав галант, международный уголовный суд, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Франция, Париж, Биньямин Нетаньяху, Йоав Галант, Международный уголовный суд, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
МИД Франции принял к сведению ордер МУС на арест Нетаньяху

МИД Франции принял к сведению ордер МУС на арест Нетаньяху и Галанта

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПАРИЖ, 22 ноя - РИА Новости. МИД Франции "принял к сведению" ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта и указал на необходимость соблюдения международного права в плане защиты гражданского населения в секторе Газа, следует из коммюнике ведомства.
"Франция принимает к сведению это решение. Это не приговор, а формализация обвинения", - сообщил в пятницу МИД, отметив, что Париж остается привержен "независимой работе МУС".
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В ООН прокомментировали ордер МУС на арест Нетаньяху
21 ноября, 17:24
"Что касается ситуации в Газе, Франция напоминает, что она с самого начала конфликта призывала к строгому соблюдению международного гуманитарного права и защите гражданского населения, что является императивом, обязательным для всех сторон, и осуждала его нарушения", - сообщили в МИД.
В ведомстве также напомнили, что Париж "на протяжении многих месяцев предупреждал о неприемлемом характере потерь среди гражданского населения в секторе Газа и продолжает призывать к постоянному прекращению огня, чтобы положить конец гуманитарной катастрофе в Газе".
При этом на набережной Орсе отметили, что "не может быть никакого равенства между ХАМАС и Израилем", вновь осудив атаки ХАМАС 7 октября 2023 года и потребовав освобождения всех заложников.
Дублин - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Ирландия исполнит решение МУС, если Нетаньяху приедет в страну
Вчера, 14:20
В четверг МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.
В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года.
Канцелярия израильского премьера обвинила МУС в предвзятости и антисемитизме, назвав войну с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа "справедливой", так как палестинские радикалы 7 октября 2023 года устроили "крупнейшую резню еврейского народа со времен Холокоста".
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
МУС может выдать ордер на арест Нетаньяху на этой неделе, пишут СМИ
29 апреля, 15:35
 
В миреИзраильФранцияПарижБиньямин НетаньяхуЙоав ГалантМеждународный уголовный судХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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