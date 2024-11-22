https://ria.ru/20241122/mid-1985219302.html

МИД Франции принял к сведению ордер МУС на арест Нетаньяху

МИД Франции принял к сведению ордер МУС на арест Нетаньяху - РИА Новости, 22.11.2024

МИД Франции принял к сведению ордер МУС на арест Нетаньяху

МИД Франции "принял к сведению" ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T15:30

2024-11-22T15:30

2024-11-22T15:30

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ПАРИЖ, 22 ноя - РИА Новости. МИД Франции "принял к сведению" ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта и указал на необходимость соблюдения международного права в плане защиты гражданского населения в секторе Газа, следует из коммюнике ведомства. "Франция принимает к сведению это решение. Это не приговор, а формализация обвинения", - сообщил в пятницу МИД, отметив, что Париж остается привержен "независимой работе МУС". "Что касается ситуации в Газе, Франция напоминает, что она с самого начала конфликта призывала к строгому соблюдению международного гуманитарного права и защите гражданского населения, что является императивом, обязательным для всех сторон, и осуждала его нарушения", - сообщили в МИД. В ведомстве также напомнили, что Париж "на протяжении многих месяцев предупреждал о неприемлемом характере потерь среди гражданского населения в секторе Газа и продолжает призывать к постоянному прекращению огня, чтобы положить конец гуманитарной катастрофе в Газе". При этом на набережной Орсе отметили, что "не может быть никакого равенства между ХАМАС и Израилем", вновь осудив атаки ХАМАС 7 октября 2023 года и потребовав освобождения всех заложников. В четверг МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года. Канцелярия израильского премьера обвинила МУС в предвзятости и антисемитизме, назвав войну с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа "справедливой", так как палестинские радикалы 7 октября 2023 года устроили "крупнейшую резню еврейского народа со времен Холокоста".

https://ria.ru/20241121/oon-1985055227.html

https://ria.ru/20241122/irlandija-1985201089.html

https://ria.ru/20240429/izrail-1943040947.html

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Варвара Скокшина

в мире, израиль, франция, париж, биньямин нетаньяху, йоав галант, международный уголовный суд, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024