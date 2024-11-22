https://ria.ru/20241122/mgu-1985132080.html
Самый высокий вуз в мире. Главный корпус МГУ
Самый высокий вуз в мире. Главный корпус МГУ - РИА Новости, 22.11.2024
Самый высокий вуз в мире. Главный корпус МГУ
Главное здание МГУ задумывалось как самое грандиозное из всех сталинских высоток. Сегодня сооружение остается одной из доминант Москвы и самым высоким вузом в мире. По площади МГУ превосходит современный стадион Лужники. Что можно обнаружить внутри центрального корпуса, и чем украсили боковые башни вуза?
2024-11-22T10:00
2024-11-22T10:00
2024-11-22T22:01
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Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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мгу имени м. в. ломоносова, москва, история, памятники архитектуры, инфографика
Обогнавшие время, МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, история, памятники архитектуры
Самый высокий вуз в мире. Главный корпус МГУ
Главное здание МГУ задумывалось как самое грандиозное из всех сталинских высоток. Сегодня сооружение остается одной из доминант Москвы и самым высоким вузом в мире. По площади МГУ превосходит современный стадион Лужники. Что можно обнаружить внутри центрального корпуса, и чем украсили боковые башни вуза?