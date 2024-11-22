https://ria.ru/20241122/mgu-1985132080.html

Самый высокий вуз в мире. Главный корпус МГУ

Самый высокий вуз в мире. Главный корпус МГУ - РИА Новости, 22.11.2024

Самый высокий вуз в мире. Главный корпус МГУ

Главное здание МГУ задумывалось как самое грандиозное из всех сталинских высоток. Сегодня сооружение остается одной из доминант Москвы и самым высоким вузом в мире. По площади МГУ превосходит современный стадион Лужники. Что можно обнаружить внутри центрального корпуса, и чем украсили боковые башни вуза?

2024-11-22T10:00

2024-11-22T10:00

2024-11-22T22:01

обогнавшие время

мгу имени м. в. ломоносова

москва

история

памятники архитектуры

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Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

москва

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2024

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мгу имени м. в. ломоносова, москва, история, памятники архитектуры, инфографика