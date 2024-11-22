Рейтинг@Mail.ru
Самый высокий вуз в мире. Главный корпус МГУ - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Черновая шапка Обогнавшие время - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Обогнавшие время
 
10:00 22.11.2024 (обновлено: 22:01 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/mgu-1985132080.html
Самый высокий вуз в мире. Главный корпус МГУ
Самый высокий вуз в мире. Главный корпус МГУ - РИА Новости, 22.11.2024
Самый высокий вуз в мире. Главный корпус МГУ
Главное здание МГУ задумывалось как самое грандиозное из всех сталинских высоток. Сегодня сооружение остается одной из доминант Москвы и самым высоким вузом в мире. По площади МГУ превосходит современный стадион Лужники. Что можно обнаружить внутри центрального корпуса, и чем украсили боковые башни вуза?
2024-11-22T10:00
2024-11-22T22:01
обогнавшие время
мгу имени м. в. ломоносова
москва
история
памятники архитектуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985130036_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_54285468dd6ecfa86c882407bc09fbd8.png
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985130036_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_cbdee2ac4ab9eed23847fcfcbad4a328.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мгу имени м. в. ломоносова, москва, история, памятники архитектуры, инфографика
Обогнавшие время, МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, история, памятники архитектуры

Самый высокий вуз в мире. Главный корпус МГУ

Читать ria.ru в
Дзен
Главное здание МГУ задумывалось как самое грандиозное из всех сталинских высоток. Сегодня сооружение остается одной из доминант Москвы и самым высоким вузом в мире. По площади МГУ превосходит современный стадион Лужники. Что можно обнаружить внутри центрального корпуса, и чем украсили боковые башни вуза?
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
 
Обогнавшие времяМГУ имени М. В. ЛомоносоваМоскваисторияпамятники архитектуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала