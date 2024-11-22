https://ria.ru/20241122/merkel-1985225088.html

Меркель заявила, что не жалеет о поддержке строительства "Северного потока"

Меркель заявила, что не жалеет о поддержке строительства "Северного потока" - РИА Новости, 22.11.2024

Меркель заявила, что не жалеет о поддержке строительства "Северного потока"

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не жалеет о принятом решении продолжать работу над строительством газопровода "Северный поток 2" после воссоединения РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T15:54

2024-11-22T15:54

2024-11-22T15:55

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не жалеет о принятом решении продолжать работу над строительством газопровода "Северный поток 2" после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. "Я видела одну из своих задач в том, чтобы немецкая экономика получала дешевый газ. Сейчас мы наблюдаем, как сказываются высокие цены на энергоносители на нашей стране", - сказала она в интервью газете Tagesspiegel. Экс-канцлер объяснила, что идея остановить поставки газа из России на тот момент не пользовалась широкой поддержкой в политических и экономических кругах Германии. Также работа с Россией над вторым "Северным потоком" имела, по мнению Меркель, "политический смысл". По ее словам, это был способ сохранить связи с президентом РФ Владимиром Путиным, в том числе в свете достижения Минских соглашений. "Тогда я не видела смысла в том, чтобы сразу заявить, что мы прекращаем все экономическое сотрудничество, которое важно и Путину", - вспоминает экс-канцлер переговоры о прекращении огня на Украине в феврале 2015 года. Меркель отрицает, что решение завершить "Северный поток 2" способствовало финансированию СВО. Проект так и не был запущен до начала острой фазы конфликта в 2022 году, напомнила экс-канцлер. Кроме того, если бы Германия в 2014 году прекратила экономическое сотрудничество с Россией, ее "военный бюджет" пополняли бы другие страны, как это происходит сейчас, сказала Меркель. "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, и велась работа над запуском, которая включала как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство под руководством нового канцлера ФРГ Олафа Шольца после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале 2022 года остановило сертификацию. Седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Ангела Меркель занимала пост федерального канцлера Германии с 2005 по 2021 годы. С 2000 по 2018 год она была председателем партии Христианско-демократический союз.

https://ria.ru/20241121/putin-1984930307.html

https://ria.ru/20241121/merkel-1984987192.html

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985199063.html

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