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Меркель заявила, что не жалеет о поддержке строительства "Северного потока" - РИА Новости, 22.11.2024
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15:54 22.11.2024 (обновлено: 15:55 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/merkel-1985225088.html
Меркель заявила, что не жалеет о поддержке строительства "Северного потока"
Меркель заявила, что не жалеет о поддержке строительства "Северного потока" - РИА Новости, 22.11.2024
Меркель заявила, что не жалеет о поддержке строительства "Северного потока"
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не жалеет о принятом решении продолжать работу над строительством газопровода "Северный поток 2" после воссоединения РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T15:54
2024-11-22T15:55
германия
россия
украина
ангела меркель
владимир путин
олаф шольц
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не жалеет о принятом решении продолжать работу над строительством газопровода "Северный поток 2" после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. "Я видела одну из своих задач в том, чтобы немецкая экономика получала дешевый газ. Сейчас мы наблюдаем, как сказываются высокие цены на энергоносители на нашей стране", - сказала она в интервью газете Tagesspiegel. Экс-канцлер объяснила, что идея остановить поставки газа из России на тот момент не пользовалась широкой поддержкой в политических и экономических кругах Германии. Также работа с Россией над вторым "Северным потоком" имела, по мнению Меркель, "политический смысл". По ее словам, это был способ сохранить связи с президентом РФ Владимиром Путиным, в том числе в свете достижения Минских соглашений. "Тогда я не видела смысла в том, чтобы сразу заявить, что мы прекращаем все экономическое сотрудничество, которое важно и Путину", - вспоминает экс-канцлер переговоры о прекращении огня на Украине в феврале 2015 года. Меркель отрицает, что решение завершить "Северный поток 2" способствовало финансированию СВО. Проект так и не был запущен до начала острой фазы конфликта в 2022 году, напомнила экс-канцлер. Кроме того, если бы Германия в 2014 году прекратила экономическое сотрудничество с Россией, ее "военный бюджет" пополняли бы другие страны, как это происходит сейчас, сказала Меркель. "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, и велась работа над запуском, которая включала как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство под руководством нового канцлера ФРГ Олафа Шольца после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале 2022 года остановило сертификацию. Седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Ангела Меркель занимала пост федерального канцлера Германии с 2005 по 2021 годы. С 2000 по 2018 год она была председателем партии Христианско-демократический союз.
https://ria.ru/20241121/putin-1984930307.html
https://ria.ru/20241121/merkel-1984987192.html
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германия, россия, украина, ангела меркель, владимир путин, олаф шольц, северный поток, северный поток — 2, в мире
Германия, Россия, Украина, Ангела Меркель, Владимир Путин, Олаф Шольц, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
Меркель заявила, что не жалеет о поддержке строительства "Северного потока"

Меркель заявила, что не жалеет о поддержке строительства "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАнгела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Ангела Меркель. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не жалеет о принятом решении продолжать работу над строительством газопровода "Северный поток 2" после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.
"Я видела одну из своих задач в том, чтобы немецкая экономика получала дешевый газ. Сейчас мы наблюдаем, как сказываются высокие цены на энергоносители на нашей стране", - сказала она в интервью газете Tagesspiegel.
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Меркель рассказала об одной черте Путина
21 ноября, 05:25
Экс-канцлер объяснила, что идея остановить поставки газа из России на тот момент не пользовалась широкой поддержкой в политических и экономических кругах Германии.
Также работа с Россией над вторым "Северным потоком" имела, по мнению Меркель, "политический смысл". По ее словам, это был способ сохранить связи с президентом РФ Владимиром Путиным, в том числе в свете достижения Минских соглашений.
"Тогда я не видела смысла в том, чтобы сразу заявить, что мы прекращаем все экономическое сотрудничество, которое важно и Путину", - вспоминает экс-канцлер переговоры о прекращении огня на Украине в феврале 2015 года.
Меркель отрицает, что решение завершить "Северный поток 2" способствовало финансированию СВО. Проект так и не был запущен до начала острой фазы конфликта в 2022 году, напомнила экс-канцлер. Кроме того, если бы Германия в 2014 году прекратила экономическое сотрудничество с Россией, ее "военный бюджет" пополняли бы другие страны, как это происходит сейчас, сказала Меркель.
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
"Возмущала его самоуверенность": Меркель рассказала о речи Путина в Мюнхене
21 ноября, 13:03
"Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, и велась работа над запуском, которая включала как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство под руководством нового канцлера ФРГ Олафа Шольца после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале 2022 года остановило сертификацию.
Седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока".
Ангела Меркель занимала пост федерального канцлера Германии с 2005 по 2021 годы. С 2000 по 2018 год она была председателем партии Христианско-демократический союз.
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Шольц отреагировал на применение Россией "Орешника"
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