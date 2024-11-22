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Россия не признает решение МУС по Нетаньяху, заявил Медведев - РИА Новости, 22.11.2024
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23:18 22.11.2024 (обновлено: 23:31 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/medvedev-1985296559.html
Россия не признает решение МУС по Нетаньяху, заявил Медведев
Россия не признает решение МУС по Нетаньяху, заявил Медведев - РИА Новости, 22.11.2024
Россия не признает решение МУС по Нетаньяху, заявил Медведев
Россия не признает легитимность Международного уголовного суда (МУС), который выпустил ордера на арест премьер-министра Израиля и бывшего министра обороны,... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T23:18
2024-11-22T23:31
международный уголовный суд
в мире
израиль
россия
палестина
дмитрий медведев
йоав галант
биньямин нетаньяху
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ДОХА, 22 ноя - РИА Новости. Россия не признает легитимность Международного уголовного суда (МУС), который выпустил ордера на арест премьер-министра Израиля и бывшего министра обороны, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya. Выдержки из интервью канал приводит на своем сайте."Россия не признает Международный уголовный суд и считает его нелегитимным", - сказал Медведев.В четверг МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.
https://ria.ru/20241122/mid-1985254042.html
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международный уголовный суд, в мире, израиль, россия, палестина, дмитрий медведев, йоав галант, биньямин нетаньяху
Международный уголовный суд, В мире, Израиль, Россия, Палестина, Дмитрий Медведев, Йоав Галант, Биньямин Нетаньяху
Россия не признает решение МУС по Нетаньяху, заявил Медведев

Медведев: Россия не признает решение МУС по Нетаньяху и Галланту

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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ДОХА, 22 ноя - РИА Новости. Россия не признает легитимность Международного уголовного суда (МУС), который выпустил ордера на арест премьер-министра Израиля и бывшего министра обороны, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya. Выдержки из интервью канал приводит на своем сайте.
"Россия не признает Международный уголовный суд и считает его нелегитимным", - сказал Медведев.
В четверг МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Захарова иронично высказалась об угрозе США из-за решения МУС по Нетаньяху
Вчера, 18:01
 
Международный уголовный судВ миреИзраильРоссияПалестинаДмитрий МедведевЙоав ГалантБиньямин Нетаньяху
 
 
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