https://ria.ru/20241122/medvedev-1985296559.html
Россия не признает решение МУС по Нетаньяху, заявил Медведев
Россия не признает решение МУС по Нетаньяху, заявил Медведев - РИА Новости, 22.11.2024
Россия не признает решение МУС по Нетаньяху, заявил Медведев
Россия не признает легитимность Международного уголовного суда (МУС), который выпустил ордера на арест премьер-министра Израиля и бывшего министра обороны,... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T23:18
2024-11-22T23:18
2024-11-22T23:31
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ДОХА, 22 ноя - РИА Новости. Россия не признает легитимность Международного уголовного суда (МУС), который выпустил ордера на арест премьер-министра Израиля и бывшего министра обороны, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya. Выдержки из интервью канал приводит на своем сайте."Россия не признает Международный уголовный суд и считает его нелегитимным", - сказал Медведев.В четверг МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.
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международный уголовный суд, в мире, израиль, россия, палестина, дмитрий медведев, йоав галант, биньямин нетаньяху
Международный уголовный суд, В мире, Израиль, Россия, Палестина, Дмитрий Медведев, Йоав Галант, Биньямин Нетаньяху
Россия не признает решение МУС по Нетаньяху, заявил Медведев
Медведев: Россия не признает решение МУС по Нетаньяху и Галланту