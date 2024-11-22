https://ria.ru/20241122/medvedev-1985296371.html

Медведев назвал отношения России и Саудовской Аравии хорошими

Медведев назвал отношения России и Саудовской Аравии хорошими - РИА Новости, 22.11.2024

Медведев назвал отношения России и Саудовской Аравии хорошими

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya назвал "отличными и дружескими" отношения между... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T23:15

2024-11-22T23:15

2024-11-22T23:15

россия

саудовская аравия

москва

дмитрий медведев

в мире

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ДОХА, 22 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya назвал "отличными и дружескими" отношения между Саудовской Аравией и Россией, отметив, что они сотрудничают для стабилизации энергетических рынков. "Что касается отношений между Москвой и Эр-Риядом, они очень хорошие и дружеские. Россия сотрудничает с Саудовской Аравией в энергетической сфере для поддержания стабильности рынка", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20240617/neft-1952999781.html

россия

саудовская аравия

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Дарья Буймова

россия, саудовская аравия, москва, дмитрий медведев, в мире