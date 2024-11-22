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Медведев назвал отношения России и Саудовской Аравии хорошими - РИА Новости, 22.11.2024
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23:15 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/medvedev-1985296371.html
Медведев назвал отношения России и Саудовской Аравии хорошими
Медведев назвал отношения России и Саудовской Аравии хорошими - РИА Новости, 22.11.2024
Медведев назвал отношения России и Саудовской Аравии хорошими
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya назвал "отличными и дружескими" отношения между... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T23:15
2024-11-22T23:15
россия
саудовская аравия
москва
дмитрий медведев
в мире
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ДОХА, 22 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya назвал "отличными и дружескими" отношения между Саудовской Аравией и Россией, отметив, что они сотрудничают для стабилизации энергетических рынков. "Что касается отношений между Москвой и Эр-Риядом, они очень хорошие и дружеские. Россия сотрудничает с Саудовской Аравией в энергетической сфере для поддержания стабильности рынка", - сказал Медведев.
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Россия, Саудовская Аравия, Москва, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев назвал отношения России и Саудовской Аравии хорошими

Медведев назвал отношения России и Саудовской Аравии хорошими и дружескими

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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ДОХА, 22 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya назвал "отличными и дружескими" отношения между Саудовской Аравией и Россией, отметив, что они сотрудничают для стабилизации энергетических рынков.
"Что касается отношений между Москвой и Эр-Риядом, они очень хорошие и дружеские. Россия сотрудничает с Саудовской Аравией в энергетической сфере для поддержания стабильности рынка", - сказал Медведев.
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"Конец эпохи": саудиты нанесли мощный удар по нефтедоллару
17 июня, 08:00
 
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