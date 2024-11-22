Рейтинг@Mail.ru
Медведев: ракета "Орешник" изменит ход действий на Украине - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:04 22.11.2024 (обновлено: 23:21 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/medvedev-1985295850.html
Медведев: ракета "Орешник" изменит ход действий на Украине
Медведев: ракета "Орешник" изменит ход действий на Украине - РИА Новости, 22.11.2024
Медведев: ракета "Орешник" изменит ход действий на Украине
Баллистическая ракета "Орешник" изменит ход действий на Украине, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев телеканалу Al Arabiya. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T23:04
2024-11-22T23:21
ракета "орешник"
специальная военная операция на украине
россия
украина
днепропетровск
дмитрий медведев
владимир путин
первый запуск ракеты "орешник"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b6201ab24fb718e3bf8ed810dc5e212f.jpg
КАИР, 22 ноя – РИА Новости. Баллистическая ракета "Орешник" изменит ход действий на Украине, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев телеканалу Al Arabiya."Наша баллистическая ракета "Орешник" изменит ход действий на Украине", - сказал Медведев.В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
https://ria.ru/20241122/karakaev-1985273877.html
россия
украина
днепропетровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434364_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b857e4324f0428ab48a146cb2527efa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ракета "орешник", россия, украина, днепропетровск, дмитрий медведев, владимир путин, первый запуск ракеты "орешник", в мире
Ракета "Орешник", Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Днепропетровск, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Первый запуск ракеты "Орешник", В мире
Медведев: ракета "Орешник" изменит ход действий на Украине

Медведев: баллистическая ракета "Орешник" изменит ход действий на Украине

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 22 ноя – РИА Новости. Баллистическая ракета "Орешник" изменит ход действий на Украине, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев телеканалу Al Arabiya.
"Наша баллистическая ракета "Орешник" изменит ход действий на Украине", - сказал Медведев.
В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
Сергей Каракаев: Орешник может поражать цели на всей территории Европы - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Каракаев: система "Орешник" может поражать цели по всей Европе
Вчера, 19:56
 
Специальная военная операция на УкраинеРакета "Орешник"РоссияУкраинаДнепропетровскДмитрий МедведевВладимир ПутинПервый запуск ракеты "Орешник"В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала