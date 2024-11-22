https://ria.ru/20241122/medvedev-1985295850.html

Медведев: ракета "Орешник" изменит ход действий на Украине

Медведев: ракета "Орешник" изменит ход действий на Украине - РИА Новости, 22.11.2024

Медведев: ракета "Орешник" изменит ход действий на Украине

Баллистическая ракета "Орешник" изменит ход действий на Украине, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев телеканалу Al Arabiya. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T23:04

2024-11-22T23:04

2024-11-22T23:21

ракета "орешник"

специальная военная операция на украине

россия

украина

днепропетровск

дмитрий медведев

владимир путин

первый запуск ракеты "орешник"

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КАИР, 22 ноя – РИА Новости. Баллистическая ракета "Орешник" изменит ход действий на Украине, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев телеканалу Al Arabiya."Наша баллистическая ракета "Орешник" изменит ход действий на Украине", - сказал Медведев.В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.

https://ria.ru/20241122/karakaev-1985273877.html

россия

украина

днепропетровск

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