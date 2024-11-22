https://ria.ru/20241122/medvedev-1985295850.html
Медведев: ракета "Орешник" изменит ход действий на Украине
Медведев: ракета "Орешник" изменит ход действий на Украине - РИА Новости, 22.11.2024
Медведев: ракета "Орешник" изменит ход действий на Украине
Баллистическая ракета "Орешник" изменит ход действий на Украине, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев телеканалу Al Arabiya. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T23:04
2024-11-22T23:04
2024-11-22T23:21
ракета "орешник"
специальная военная операция на украине
россия
украина
днепропетровск
дмитрий медведев
владимир путин
первый запуск ракеты "орешник"
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КАИР, 22 ноя – РИА Новости. Баллистическая ракета "Орешник" изменит ход действий на Украине, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев телеканалу Al Arabiya."Наша баллистическая ракета "Орешник" изменит ход действий на Украине", - сказал Медведев.В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
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Медведев: ракета "Орешник" изменит ход действий на Украине
Медведев: баллистическая ракета "Орешник" изменит ход действий на Украине