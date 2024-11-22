https://ria.ru/20241122/medvedev-1985295727.html
Россия не стремится к применению ядерного оружия, заявил Медведев
Россия не стремится к применению ядерного оружия, заявил Медведев - РИА Новости, 22.11.2024
Россия не стремится к применению ядерного оружия, заявил Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в случае необходимости, но в руководстве страны нет "сумасшедших", которые РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T23:03
2024-11-22T23:03
2024-11-22T23:16
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БЕЙРУТ, 22 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в случае необходимости, но в руководстве страны нет "сумасшедших", которые бы стремились к этому."Говоря о применении Москвой ядерного оружия, он (Медведев - ред.) подчеркнул, что "это естественно при необходимости, вопреки тому, что мы к этому не стремимся", - приводит выдержки из интервью с Медведевым телеканал Al Arabiya.Зампред Совбеза РФ добавил, что в российском руководстве нет сумасшедших, и подчеркнул, что порог применения ядерного оружия снижен, в соответствии с новыми принципами ядерного сдерживания, говорится в публикации на сайте телеканала.Медведев также напомнил в интервью телеканалу, что конфликт на Украине может быть прекращен, как только НАТО перестанет подогревать войну.
https://ria.ru/20241122/medvedev-1985295850.html
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россия, ракета "орешник", москва, украина, дмитрий медведев, нато
Россия, Ракета "Орешник", Москва, Украина, Дмитрий Медведев, НАТО
Россия не стремится к применению ядерного оружия, заявил Медведев
Медведев: Россия не стремится к применению ядерного оружия