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Россия не стремится к применению ядерного оружия, заявил Медведев - РИА Новости, 22.11.2024
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23:03 22.11.2024 (обновлено: 23:16 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/medvedev-1985295727.html
Россия не стремится к применению ядерного оружия, заявил Медведев
Россия не стремится к применению ядерного оружия, заявил Медведев - РИА Новости, 22.11.2024
Россия не стремится к применению ядерного оружия, заявил Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в случае необходимости, но в руководстве страны нет "сумасшедших", которые РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T23:03
2024-11-22T23:16
россия
ракета "орешник"
москва
украина
дмитрий медведев
нато
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БЕЙРУТ, 22 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в случае необходимости, но в руководстве страны нет "сумасшедших", которые бы стремились к этому."Говоря о применении Москвой ядерного оружия, он (Медведев - ред.) подчеркнул, что "это естественно при необходимости, вопреки тому, что мы к этому не стремимся", - приводит выдержки из интервью с Медведевым телеканал Al Arabiya.Зампред Совбеза РФ добавил, что в российском руководстве нет сумасшедших, и подчеркнул, что порог применения ядерного оружия снижен, в соответствии с новыми принципами ядерного сдерживания, говорится в публикации на сайте телеканала.Медведев также напомнил в интервью телеканалу, что конфликт на Украине может быть прекращен, как только НАТО перестанет подогревать войну.
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россия, ракета "орешник", москва, украина, дмитрий медведев, нато
Россия, Ракета "Орешник", Москва, Украина, Дмитрий Медведев, НАТО
Россия не стремится к применению ядерного оружия, заявил Медведев

Медведев: Россия не стремится к применению ядерного оружия

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БЕЙРУТ, 22 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в случае необходимости, но в руководстве страны нет "сумасшедших", которые бы стремились к этому.
"Говоря о применении Москвой ядерного оружия, он (Медведев - ред.) подчеркнул, что "это естественно при необходимости, вопреки тому, что мы к этому не стремимся", - приводит выдержки из интервью с Медведевым телеканал Al Arabiya.
Зампред Совбеза РФ добавил, что в российском руководстве нет сумасшедших, и подчеркнул, что порог применения ядерного оружия снижен, в соответствии с новыми принципами ядерного сдерживания, говорится в публикации на сайте телеканала.
Медведев также напомнил в интервью телеканалу, что конфликт на Украине может быть прекращен, как только НАТО перестанет подогревать войну.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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Вчера, 23:04
 
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