https://ria.ru/20241122/medvedev-1985295727.html

Россия не стремится к применению ядерного оружия, заявил Медведев

Россия не стремится к применению ядерного оружия, заявил Медведев - РИА Новости, 22.11.2024

Россия не стремится к применению ядерного оружия, заявил Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в случае необходимости, но в руководстве страны нет "сумасшедших", которые РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T23:03

2024-11-22T23:03

2024-11-22T23:16

россия

ракета "орешник"

москва

украина

дмитрий медведев

нато

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БЕЙРУТ, 22 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в случае необходимости, но в руководстве страны нет "сумасшедших", которые бы стремились к этому."Говоря о применении Москвой ядерного оружия, он (Медведев - ред.) подчеркнул, что "это естественно при необходимости, вопреки тому, что мы к этому не стремимся", - приводит выдержки из интервью с Медведевым телеканал Al Arabiya.Зампред Совбеза РФ добавил, что в российском руководстве нет сумасшедших, и подчеркнул, что порог применения ядерного оружия снижен, в соответствии с новыми принципами ядерного сдерживания, говорится в публикации на сайте телеканала.Медведев также напомнил в интервью телеканалу, что конфликт на Украине может быть прекращен, как только НАТО перестанет подогревать войну.

https://ria.ru/20241122/medvedev-1985295850.html

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россия, ракета "орешник", москва, украина, дмитрий медведев, нато