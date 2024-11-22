https://ria.ru/20241122/medvedev-1985294885.html

Медведев оценил способность Трампа завершить украинский конфликт

Медведев оценил способность Трампа завершить украинский конфликт - РИА Новости, 23.11.2024

Медведев оценил способность Трампа завершить украинский конфликт

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью Al Arabiya заявил, что Москва видит в избранном президенте США Дональде Трампе прагматичную личность, способную... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-22T22:53

2024-11-22T22:53

2024-11-23T00:46

россия

украина

вашингтон (штат)

в мире

сша

дональд трамп

дмитрий медведев

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978374220_114:0:2958:1600_1920x0_80_0_0_3629860e46e77401216f2004d73a099b.jpg

БЕЙРУТ, 22 ноя – РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью Al Arabiya заявил, что Москва видит в избранном президенте США Дональде Трампе прагматичную личность, способную закончить конфликт на Украине."Он сказал (Медведев – ред.), что Россия видит в Трампе прагматичную личность, способную закончить противостояние на Украине. Все ключи в руках у Вашингтона", - пишет телеканал Al Arabiya, приводя выдержки на своем сайте из эксклюзивного интервью с Дмитрием Медведевым.Зампред Совбеза РФ также подчеркнул в беседе с телеканалом, что "Москва не рассчитывает на Трампа и ни на кого другого, отметив, что Россия рассчитывает только на свои силы и оборонительные возможности и мы победим в украинском конфликте", - цитирует телеканал.По словам Медведева, действующий президент США Джо Байден оставит Трампу после себя "тяжелое наследие", связанное с украинским конфликтом.

https://ria.ru/20241121/rossija-1985075224.html

https://ria.ru/20241121/tramp-1984938142.html

россия

украина

вашингтон (штат)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, вашингтон (штат), в мире, сша, дональд трамп, дмитрий медведев, джо байден