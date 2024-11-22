Медведев оценил способность Трампа завершить украинский конфликт
Медведев заявил, что Трамп как прагматик может завершить украинский конфликт
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 22 ноя – РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью Al Arabiya заявил, что Москва видит в избранном президенте США Дональде Трампе прагматичную личность, способную закончить конфликт на Украине.
"Он сказал (Медведев – ред.), что Россия видит в Трампе прагматичную личность, способную закончить противостояние на Украине. Все ключи в руках у Вашингтона", - пишет телеканал Al Arabiya, приводя выдержки на своем сайте из эксклюзивного интервью с Дмитрием Медведевым.
Зампред Совбеза РФ также подчеркнул в беседе с телеканалом, что "Москва не рассчитывает на Трампа и ни на кого другого, отметив, что Россия рассчитывает только на свои силы и оборонительные возможности и мы победим в украинском конфликте", - цитирует телеканал.
По словам Медведева, действующий президент США Джо Байден оставит Трампу после себя "тяжелое наследие", связанное с украинским конфликтом.