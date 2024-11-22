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Медведев оценил способность Трампа завершить украинский конфликт - РИА Новости, 23.11.2024
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22:53 22.11.2024 (обновлено: 00:46 23.11.2024)
https://ria.ru/20241122/medvedev-1985294885.html
Медведев оценил способность Трампа завершить украинский конфликт
Медведев оценил способность Трампа завершить украинский конфликт - РИА Новости, 23.11.2024
Медведев оценил способность Трампа завершить украинский конфликт
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью Al Arabiya заявил, что Москва видит в избранном президенте США Дональде Трампе прагматичную личность, способную... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-22T22:53
2024-11-23T00:46
россия
украина
вашингтон (штат)
в мире
сша
дональд трамп
дмитрий медведев
джо байден
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БЕЙРУТ, 22 ноя – РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью Al Arabiya заявил, что Москва видит в избранном президенте США Дональде Трампе прагматичную личность, способную закончить конфликт на Украине."Он сказал (Медведев – ред.), что Россия видит в Трампе прагматичную личность, способную закончить противостояние на Украине. Все ключи в руках у Вашингтона", - пишет телеканал Al Arabiya, приводя выдержки на своем сайте из эксклюзивного интервью с Дмитрием Медведевым.Зампред Совбеза РФ также подчеркнул в беседе с телеканалом, что "Москва не рассчитывает на Трампа и ни на кого другого, отметив, что Россия рассчитывает только на свои силы и оборонительные возможности и мы победим в украинском конфликте", - цитирует телеканал.По словам Медведева, действующий президент США Джо Байден оставит Трампу после себя "тяжелое наследие", связанное с украинским конфликтом.
https://ria.ru/20241121/rossija-1985075224.html
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россия, украина, вашингтон (штат), в мире, сша, дональд трамп, дмитрий медведев, джо байден
Россия, Украина, Вашингтон (штат), В мире, США, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Джо Байден
Медведев оценил способность Трампа завершить украинский конфликт

Медведев заявил, что Трамп как прагматик может завершить украинский конфликт

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 22 ноя – РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью Al Arabiya заявил, что Москва видит в избранном президенте США Дональде Трампе прагматичную личность, способную закончить конфликт на Украине.
"Он сказал (Медведев – ред.), что Россия видит в Трампе прагматичную личность, способную закончить противостояние на Украине. Все ключи в руках у Вашингтона", - пишет телеканал Al Arabiya, приводя выдержки на своем сайте из эксклюзивного интервью с Дмитрием Медведевым.
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Зампред Совбеза РФ также подчеркнул в беседе с телеканалом, что "Москва не рассчитывает на Трампа и ни на кого другого, отметив, что Россия рассчитывает только на свои силы и оборонительные возможности и мы победим в украинском конфликте", - цитирует телеканал.
По словам Медведева, действующий президент США Джо Байден оставит Трампу после себя "тяжелое наследие", связанное с украинским конфликтом.
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РоссияУкраинаВашингтон (штат)В миреСШАДональд ТрампДмитрий МедведевДжо Байден
 
 
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