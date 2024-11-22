https://ria.ru/20241122/medvedev-1985268464.html

Медведев призвал не нагнетать военную истерию вокруг Украины

Медведев призвал не нагнетать военную истерию вокруг Украины - РИА Новости, 22.11.2024

Медведев призвал не нагнетать военную истерию вокруг Украины

Все страны, которые нагнетают военную истерию вокруг Украины, должны помнить, что Россия ответит, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T19:36

2024-11-22T19:36

2024-11-22T19:36

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Все страны, которые нагнетают военную истерию вокруг Украины, должны помнить, что Россия ответит, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya напомнил, что в ходе своего заявления президент России Владимир Путин подчеркнул, что на действия Запада в украинском конфликте "ответ обязательно будет". "Это касается и того, что произошло, и возможной дальнейшей эскалации. Об этом должны призадуматься абсолютно все, кто сегодня нагнетает военную истерию. Прежде всего в блоке НАТО, США и ряд других государств", - сказал Медведев. Видеозапись фрагмента интервью опубликована на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20241122/medvedev-1985268173.html

https://ria.ru/20241122/medvedev-1985267078.html

россия

украина

сша

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Дарья Буймова

россия, украина, сша, дмитрий медведев, владимир путин, нато, в мире