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Медведев призвал не нагнетать военную истерию вокруг Украины - РИА Новости, 22.11.2024
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19:36 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/medvedev-1985268464.html
Медведев призвал не нагнетать военную истерию вокруг Украины
Медведев призвал не нагнетать военную истерию вокруг Украины - РИА Новости, 22.11.2024
Медведев призвал не нагнетать военную истерию вокруг Украины
Все страны, которые нагнетают военную истерию вокруг Украины, должны помнить, что Россия ответит, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:36
2024-11-22T19:36
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украина
сша
дмитрий медведев
владимир путин
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Все страны, которые нагнетают военную истерию вокруг Украины, должны помнить, что Россия ответит, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya напомнил, что в ходе своего заявления президент России Владимир Путин подчеркнул, что на действия Запада в украинском конфликте "ответ обязательно будет". "Это касается и того, что произошло, и возможной дальнейшей эскалации. Об этом должны призадуматься абсолютно все, кто сегодня нагнетает военную истерию. Прежде всего в блоке НАТО, США и ряд других государств", - сказал Медведев. Видеозапись фрагмента интервью опубликована на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20241122/medvedev-1985268173.html
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россия, украина, сша, дмитрий медведев, владимир путин, нато, в мире
Россия, Украина, США, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, НАТО, В мире
Медведев призвал не нагнетать военную истерию вокруг Украины

Медведев: нагнетающие военную истерию страны должны помнить, что Россия ответит

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Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Все страны, которые нагнетают военную истерию вокруг Украины, должны помнить, что Россия ответит, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya напомнил, что в ходе своего заявления президент России Владимир Путин подчеркнул, что на действия Запада в украинском конфликте "ответ обязательно будет".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Медведев прокомментировал возможность эскалации на Украине
Вчера, 19:34
"Это касается и того, что произошло, и возможной дальнейшей эскалации. Об этом должны призадуматься абсолютно все, кто сегодня нагнетает военную истерию. Прежде всего в блоке НАТО, США и ряд других государств", - сказал Медведев.
Видеозапись фрагмента интервью опубликована на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Страны НАТО воюют напрямую с Россией, заявил Медведев
Вчера, 19:28
 
РоссияУкраинаСШАДмитрий МедведевВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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