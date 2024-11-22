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Страны НАТО воюют напрямую с Россией, заявил Медведев
Страны НАТО воюют напрямую с Россией, заявил Медведев - РИА Новости, 22.11.2024
Страны НАТО воюют напрямую с Россией, заявил Медведев
Страны НАТО воюют напрямую с Россией, они дают Украине цели на российской территории и управляют действиями ракет западного производства, заявил зампредседателя РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:28
2024-11-22T19:28
2024-11-22T19:28
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Страны НАТО воюют напрямую с Россией, они дают Украине цели на российской территории и управляют действиями ракет западного производства, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Они (страны НАТО - ред.) должны понимать, что они воюют на стороне Украины. Причем воюют не только поставляя им оружие и предоставляя им финансовые средства. Они воюют напрямую, потому что они дают цели на территории России и управляют действиями американских или европейских ракет. Они воюют с Российской Федерацией. А раз это так, исключить нельзя ничего", - заявил зампред Совбеза в интервью телеканалу Al Arabiya. Видеозапись фрагмента интервью опубликована на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".
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россия, украина, дмитрий медведев, нато, в мире
Россия, Украина, Дмитрий Медведев, НАТО, В мире
Страны НАТО воюют напрямую с Россией, заявил Медведев
Медведев заявил, что НАТО дает Украине цели на территории России
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Страны НАТО воюют напрямую с Россией, они дают Украине цели на российской территории и управляют действиями ракет западного производства, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Они (страны НАТО - ред.) должны понимать, что они воюют на стороне Украины. Причем воюют не только поставляя им оружие и предоставляя им финансовые средства. Они воюют напрямую, потому что они дают цели на территории России и управляют действиями американских или европейских ракет. Они воюют с Российской Федерацией. А раз это так, исключить нельзя ничего", - заявил зампред Совбеза в интервью телеканалу Al Arabiya.
Видеозапись фрагмента интервью опубликована на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".