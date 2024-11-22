https://ria.ru/20241122/medvedev-1985263656.html

Медведев рассказал о росте поставок танков в зону СВО

Медведев рассказал о росте поставок танков в зону СВО - РИА Новости, 22.11.2024

Медведев рассказал о росте поставок танков в зону СВО

Поставки танков в российские войска за последние три года увеличились практически в восемь раз, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T19:00

2024-11-22T19:00

2024-11-22T19:14

специальная военная операция на украине

россия

нижний тагил

дмитрий медведев

уралвагонзавод

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Поставки танков в российские войска за последние три года увеличились практически в восемь раз, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев в пятницу сообщил, что побывал с рабочей поездкой в Нижнем Тагиле, где посетил АО "Концерн "Уралвагонзавод" и провел совещание."Начиная с 2022 года серьёзно наращиваются объемы производства этого вида техники. За последние три года в войска новых и отремонтированных танков - их количество, поставка увеличилась практически в восемь раз", - сказал Медведев в ходе совещания, фрагмент которого выложен на его странице "В Контакте".Он указал на то, что коллектив "Уралвагонзавода", по сути, показывает" боевой труд", когда люди "нон-стоп, 24 часа в сутки работают" практически "на передовой".

https://ria.ru/20241122/medvedev-1985265164.html

https://ria.ru/20241122/tagil-1985263390.html

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россия, нижний тагил, дмитрий медведев, уралвагонзавод