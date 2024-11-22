Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал о росте поставок танков в зону СВО - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:00 22.11.2024 (обновлено: 19:14 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/medvedev-1985263656.html
Медведев рассказал о росте поставок танков в зону СВО
Медведев рассказал о росте поставок танков в зону СВО - РИА Новости, 22.11.2024
Медведев рассказал о росте поставок танков в зону СВО
Поставки танков в российские войска за последние три года увеличились практически в восемь раз, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:00
2024-11-22T19:14
специальная военная операция на украине
россия
нижний тагил
дмитрий медведев
уралвагонзавод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155358/55/1553585522_105:0:2838:1537_1920x0_80_0_0_8e122c6bd4ba9bad585cf9daa900e6c2.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Поставки танков в российские войска за последние три года увеличились практически в восемь раз, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев в пятницу сообщил, что побывал с рабочей поездкой в Нижнем Тагиле, где посетил АО "Концерн "Уралвагонзавод" и провел совещание."Начиная с 2022 года серьёзно наращиваются объемы производства этого вида техники. За последние три года в войска новых и отремонтированных танков - их количество, поставка увеличилась практически в восемь раз", - сказал Медведев в ходе совещания, фрагмент которого выложен на его странице "В Контакте".Он указал на то, что коллектив "Уралвагонзавода", по сути, показывает" боевой труд", когда люди "нон-стоп, 24 часа в сутки работают" практически "на передовой".
https://ria.ru/20241122/medvedev-1985265164.html
https://ria.ru/20241122/tagil-1985263390.html
россия
нижний тагил
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155358/55/1553585522_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_7ed8a9e8e467506fd2ea8fa4aff64b4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нижний тагил, дмитрий медведев, уралвагонзавод
Специальная военная операция на Украине, Россия, Нижний Тагил, Дмитрий Медведев, Уралвагонзавод
Медведев рассказал о росте поставок танков в зону СВО

Дмитрий Медведев рассказал о росте поставок танков в зону СВО

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Поставки танков в российские войска за последние три года увеличились практически в восемь раз, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в пятницу сообщил, что побывал с рабочей поездкой в Нижнем Тагиле, где посетил АО "Концерн "Уралвагонзавод" и провел совещание.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
НАТО в полной мере участвует в конфликте на Украине, заявил Медведев
Вчера, 19:13
"Начиная с 2022 года серьёзно наращиваются объемы производства этого вида техники. За последние три года в войска новых и отремонтированных танков - их количество, поставка увеличилась практически в восемь раз", - сказал Медведев в ходе совещания, фрагмент которого выложен на его странице "В Контакте".
Он указал на то, что коллектив "Уралвагонзавода", по сути, показывает" боевой труд", когда люди "нон-стоп, 24 часа в сутки работают" практически "на передовой".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения АО Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод имени Ф.Э. Дзержинского. 22 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Медведев посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
Вчера, 18:57
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНижний ТагилДмитрий МедведевУралвагонзавод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала