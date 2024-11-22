https://ria.ru/20241122/medved-1985256029.html
Медведи в зоопарке в Калининграде легли спать до весны
Медведи в зоопарке в Калининграде легли спать до весны - РИА Новости, 22.11.2024
Медведи в зоопарке в Калининграде легли спать до весны
Четыре медведя в зоопарке Калининграда легли спать до весны, показательные кормления отменены, сообщает пресс-служба зоопарка. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T18:10
2024-11-22T18:10
2024-11-22T18:10
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 22 ноя — РИА Новости. Четыре медведя в зоопарке Калининграда легли спать до весны, показательные кормления отменены, сообщает пресс-служба зоопарка. "Спать пора, уснул медведь... В нашем случае все четыре медведя. Еще вчера гуляли, а сегодня всё. Сопят и ни в какую выходить на улицу, а тем более показательно что-то есть не желают. По этому поводу откладываем показательные кормления медведей до весны. Спокойной ночи и хороших снов всем, кто в душе тоже зимний мишка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241017/medved-1978566380.html
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калининград
Медведи в зоопарке в Калининграде легли спать до весны
Четыре медведя в зоопарке Калининграда легли спать до весны
КАЛИНИНГРАД, 22 ноя — РИА Новости. Четыре медведя в зоопарке Калининграда легли спать до весны, показательные кормления отменены, сообщает пресс-служба зоопарка.
"Спать пора, уснул медведь... В нашем случае все четыре медведя. Еще вчера гуляли, а сегодня всё. Сопят и ни в какую выходить на улицу, а тем более показательно что-то есть не желают. По этому поводу откладываем показательные кормления медведей до весны. Спокойной ночи и хороших снов всем, кто в душе тоже зимний мишка", - говорится в сообщении.