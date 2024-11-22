https://ria.ru/20241122/mechet-1985258184.html
В Афганистане убили 12 прихожан мечети
В Афганистане убили 12 прихожан мечети - РИА Новости, 22.11.2024
В Афганистане убили 12 прихожан мечети
Неизвестные убили 12 прихожан мечети в северной афганской провинции Баглан, сообщил в пятницу новостной интернет-портал Khaama press со ссылкой на свои... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T18:27
2024-11-22T18:27
2024-11-22T18:28
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Неизвестные убили 12 прихожан мечети в северной афганской провинции Баглан, сообщил в пятницу новостной интернет-портал Khaama press со ссылкой на свои источники. По данным портала, инцидент произошел поздно вечером в четверг в старом городе уездного центра Нахрин, когда группа вооруженных людей ворвалась в святилище "Сайед Пад Шах Ага" и расстреляла мусульман, совершавших намаз. "Источники сообщили, что 12 человек погибли в результате стрельбы, устроенной неизвестными вооруженными лицами в районе Нахрин провинции Баглан", - говорится в материале. Новостной интернет-портал Tolo news опубликовал видеозапись, на которой запечатлены последствия налета на молельный дом. Убитыми оказались в основном подростки. Пока ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за содеянное. Органы безопасности Исламского эмирата не комментировали это происшествие. "Остается неясным, кто — отдельное лицо или группа — был ответственен за осуществление этого нападения", - пишет издание. По словам начальника провинциального управления полиции Абдула Каюра Гадима, органы безопасности уже арестовали несколько человек по подозрению в совершении убийства, по заведенному уголовному делу открыто следствие. По словам стража порядка, прихожане молельного дома совершали зикр в ночное время, когда стали объектами атаки. Зикр (упоминание) – исламская мистическая практика, заключающаяся в многократном произнесении молитвенной формулы, содержащей прославление Бога. Подобные трагедии, как пишет Khaama press, происходят на фоне нищеты и гуманитарных кризисов. В северной афганской провинции Баглан проживают этнические таджики (55%), хазарейцы-исмаилиты (15%), пуштуны (20%), узбеки (9%) и татары.
https://ria.ru/20241117/vzryv-1984225364.html
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в мире, баглан, афганистан
В мире, Баглан, Афганистан
В Афганистане убили 12 прихожан мечети
Khaama press: в Афганистане неизвестные убили 12 прихожан мечети
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
Неизвестные убили 12 прихожан мечети в северной афганской провинции Баглан, сообщил в пятницу новостной интернет-портал Khaama press
со ссылкой на свои источники.
По данным портала, инцидент произошел поздно вечером в четверг в старом городе уездного центра Нахрин, когда группа вооруженных людей ворвалась в святилище "Сайед Пад Шах Ага" и расстреляла мусульман, совершавших намаз.
"Источники сообщили, что 12 человек погибли в результате стрельбы, устроенной неизвестными вооруженными лицами в районе Нахрин провинции Баглан", - говорится в материале.
Новостной интернет-портал Tolo news опубликовал видеозапись, на которой запечатлены последствия налета на молельный дом. Убитыми оказались в основном подростки.
Пока ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за содеянное. Органы безопасности Исламского эмирата не комментировали это происшествие. "Остается неясным, кто — отдельное лицо или группа — был ответственен за осуществление этого нападения", - пишет издание.
По словам начальника провинциального управления полиции Абдула Каюра Гадима, органы безопасности уже арестовали несколько человек по подозрению в совершении убийства, по заведенному уголовному делу открыто следствие. По словам стража порядка, прихожане молельного дома совершали зикр в ночное время, когда стали объектами атаки. Зикр (упоминание) – исламская мистическая практика, заключающаяся в многократном произнесении молитвенной формулы, содержащей прославление Бога.
Подобные трагедии, как пишет Khaama press, происходят на фоне нищеты и гуманитарных кризисов.
В северной афганской провинции Баглан проживают этнические таджики (55%), хазарейцы-исмаилиты (15%), пуштуны (20%), узбеки (9%) и татары.