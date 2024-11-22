https://ria.ru/20241122/mechet-1985258184.html

В Афганистане убили 12 прихожан мечети

В Афганистане убили 12 прихожан мечети - РИА Новости, 22.11.2024

В Афганистане убили 12 прихожан мечети

Неизвестные убили 12 прихожан мечети в северной афганской провинции Баглан, сообщил в пятницу новостной интернет-портал Khaama press со ссылкой на свои... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T18:27

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Неизвестные убили 12 прихожан мечети в северной афганской провинции Баглан, сообщил в пятницу новостной интернет-портал Khaama press со ссылкой на свои источники. По данным портала, инцидент произошел поздно вечером в четверг в старом городе уездного центра Нахрин, когда группа вооруженных людей ворвалась в святилище "Сайед Пад Шах Ага" и расстреляла мусульман, совершавших намаз. "Источники сообщили, что 12 человек погибли в результате стрельбы, устроенной неизвестными вооруженными лицами в районе Нахрин провинции Баглан", - говорится в материале. Новостной интернет-портал Tolo news опубликовал видеозапись, на которой запечатлены последствия налета на молельный дом. Убитыми оказались в основном подростки. Пока ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за содеянное. Органы безопасности Исламского эмирата не комментировали это происшествие. "Остается неясным, кто — отдельное лицо или группа — был ответственен за осуществление этого нападения", - пишет издание. По словам начальника провинциального управления полиции Абдула Каюра Гадима, органы безопасности уже арестовали несколько человек по подозрению в совершении убийства, по заведенному уголовному делу открыто следствие. По словам стража порядка, прихожане молельного дома совершали зикр в ночное время, когда стали объектами атаки. Зикр (упоминание) – исламская мистическая практика, заключающаяся в многократном произнесении молитвенной формулы, содержащей прославление Бога. Подобные трагедии, как пишет Khaama press, происходят на фоне нищеты и гуманитарных кризисов. В северной афганской провинции Баглан проживают этнические таджики (55%), хазарейцы-исмаилиты (15%), пуштуны (20%), узбеки (9%) и татары.

https://ria.ru/20241117/vzryv-1984225364.html

https://ria.ru/20241004/vandaly-1976404070.html

https://ria.ru/20240902/astana-1969915260.html

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в мире, баглан, афганистан