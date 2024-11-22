https://ria.ru/20241122/mask-1985280218.html
Маск пообещал повысить эффективность военных расходов США
Маск пообещал повысить эффективность военных расходов США - РИА Новости, 22.11.2024
Маск пообещал повысить эффективность военных расходов США
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что новый департамент по достижению госэффективности в США (DOGE) намерен "повысить эффективность" американских... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T20:27
2024-11-22T20:27
2024-11-22T20:27
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что новый департамент по достижению госэффективности в США (DOGE) намерен "повысить эффективность" американских военных расходов. Ранее победитель президентских выборов в США Дональд Трамп объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Маск неоднократно высказывался в поддержку Трампа в своей соцсети X, становясь с годами все более политически активным и регулярно комментируя вопросы американской политики. "DOGE улучшит эффективность расходов на оборону", - написал Маск в соцсети X. Так он отреагировал на публикацию Рамасвами о том, что США необходимо повысить эффективность оборонных расходов, а не просто "рефлекторно увеличивать" их объемы. Рамасвами в свою очередь прокомментировал ненужностью просто наращивать оборонные расходы призыв бывшего помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона перенаправлять сохраненные в результате работы DOGE средства на оборону.
https://ria.ru/20241122/mask-1985120719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, илон маск, дональд трамп, вивек рамасвами, выборы президента сша — 2024
В мире, Технологии, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Вивек Рамасвами, Выборы президента США — 2024
Маск пообещал повысить эффективность военных расходов США
Маск заявил, что DOGE намерен повысить эффективность расходов на оборону