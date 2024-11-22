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Маск пообещал повысить эффективность военных расходов США - РИА Новости, 22.11.2024
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20:27 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/mask-1985280218.html
Маск пообещал повысить эффективность военных расходов США
Маск пообещал повысить эффективность военных расходов США - РИА Новости, 22.11.2024
Маск пообещал повысить эффективность военных расходов США
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что новый департамент по достижению госэффективности в США (DOGE) намерен "повысить эффективность" американских... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T20:27
2024-11-22T20:27
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илон маск
дональд трамп
вивек рамасвами
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что новый департамент по достижению госэффективности в США (DOGE) намерен "повысить эффективность" американских военных расходов. Ранее победитель президентских выборов в США Дональд Трамп объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Маск неоднократно высказывался в поддержку Трампа в своей соцсети X, становясь с годами все более политически активным и регулярно комментируя вопросы американской политики. "DOGE улучшит эффективность расходов на оборону", - написал Маск в соцсети X. Так он отреагировал на публикацию Рамасвами о том, что США необходимо повысить эффективность оборонных расходов, а не просто "рефлекторно увеличивать" их объемы. Рамасвами в свою очередь прокомментировал ненужностью просто наращивать оборонные расходы призыв бывшего помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона перенаправлять сохраненные в результате работы DOGE средства на оборону.
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в мире, технологии, сша, илон маск, дональд трамп, вивек рамасвами, выборы президента сша — 2024
В мире, Технологии, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Вивек Рамасвами, Выборы президента США — 2024
Маск пообещал повысить эффективность военных расходов США

Маск заявил, что DOGE намерен повысить эффективность расходов на оборону

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что новый департамент по достижению госэффективности в США (DOGE) намерен "повысить эффективность" американских военных расходов.
Ранее победитель президентских выборов в США Дональд Трамп объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Маск неоднократно высказывался в поддержку Трампа в своей соцсети X, становясь с годами все более политически активным и регулярно комментируя вопросы американской политики.
Обложка Time с Илоном Маском - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Маск прокомментировал список "своих задач" на обложке Time
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"DOGE улучшит эффективность расходов на оборону", - написал Маск в соцсети X.
Так он отреагировал на публикацию Рамасвами о том, что США необходимо повысить эффективность оборонных расходов, а не просто "рефлекторно увеличивать" их объемы. Рамасвами в свою очередь прокомментировал ненужностью просто наращивать оборонные расходы призыв бывшего помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона перенаправлять сохраненные в результате работы DOGE средства на оборону.
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В миреТехнологииСШАИлон МаскДональд ТрампВивек РамасвамиВыборы президента США — 2024
 
 
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