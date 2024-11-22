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Маск прокомментировал список "своих задач" на обложке Time - РИА Новости, 22.11.2024
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07:53 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/mask-1985120719.html
Маск прокомментировал список "своих задач" на обложке Time
Маск прокомментировал список "своих задач" на обложке Time - РИА Новости, 22.11.2024
Маск прокомментировал список "своих задач" на обложке Time
Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал список "своих задач" на обложке Time, заявив, что он не имеет к нему прямого отношения, однако некоторые РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T07:53
2024-11-22T07:53
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал список "своих задач" на обложке Time, заявив, что он не имеет к нему прямого отношения, однако некоторые из пунктов действительно нужны миллиардеру для достижения глобальной цели - заселения людьми других планет. Ранее американский журнал Time после победы Дональда Трампа на президентских выборах, на которых Маск поддерживал его кандидатуру, представил обложку декабрьского выпуска с фотографией предпринимателя и якобы списком его задач или достижений, среди которых не выполнено только два пункта - сократить расходы госбюджета США на 2 триллиона долларов и полететь на Марс. "Чтобы было ясно: я не давал СМИ никаких интервью, и это, на самом деле, не мой список. Я пытаюсь сделать жизнь многопланетной, чтобы максимизировать вероятную продолжительность жизни разума. Некоторые из тех пунктов ниже нужны для этого", - написал Маск в соцсети X. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Ранее победитель президентских выборов в США Дональд Трамп объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Маск неоднократно высказывался в поддержку Трампа в своей соцсети X, становясь с годами все более политически активным и регулярно комментируя вопросы американской политики. Маск ранее пообещал сократить бюджетные расходы США на 2 триллиона долларов в случае победы на выборах Дональда Трампа.
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в мире, сша, дональд трамп, марс, илон маск, камала харрис, nbc
В мире, США, Дональд Трамп, Марс, Илон Маск, Камала Харрис, NBC
Маск прокомментировал список "своих задач" на обложке Time

Маск заявил, что не имеет прямого отношения к списку задач на обложке Time

© TIME USA, LLCОбложка Time с Илоном Маском
Обложка Time с Илоном Маском - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© TIME USA, LLC
Обложка Time с Илоном Маском. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал список "своих задач" на обложке Time, заявив, что он не имеет к нему прямого отношения, однако некоторые из пунктов действительно нужны миллиардеру для достижения глобальной цели - заселения людьми других планет.
Ранее американский журнал Time после победы Дональда Трампа на президентских выборах, на которых Маск поддерживал его кандидатуру, представил обложку декабрьского выпуска с фотографией предпринимателя и якобы списком его задач или достижений, среди которых не выполнено только два пункта - сократить расходы госбюджета США на 2 триллиона долларов и полететь на Марс.
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"Чтобы было ясно: я не давал СМИ никаких интервью, и это, на самом деле, не мой список. Я пытаюсь сделать жизнь многопланетной, чтобы максимизировать вероятную продолжительность жизни разума. Некоторые из тех пунктов ниже нужны для этого", - написал Маск в соцсети X.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
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Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Ранее победитель президентских выборов в США Дональд Трамп объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Маск неоднократно высказывался в поддержку Трампа в своей соцсети X, становясь с годами все более политически активным и регулярно комментируя вопросы американской политики.
Маск ранее пообещал сократить бюджетные расходы США на 2 триллиона долларов в случае победы на выборах Дональда Трампа.
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