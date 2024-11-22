https://ria.ru/20241122/mashiny-1985133949.html
В Подмосковье рассказали о последствиях мощного циклона
В Подмосковье рассказали о последствиях мощного циклона - РИА Новости, 22.11.2024
В Подмосковье рассказали о последствиях мощного циклона
Двадцать семь автомобилей получили повреждения при падении деревьев на территории 13 городских округов в Московской области при прохождении мощного циклона,... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T09:59
2024-11-22T09:59
2024-11-22T10:12
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Двадцать семь автомобилей получили повреждения при падении деревьев на территории 13 городских округов в Московской области при прохождении мощного циклона, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Повреждены 27 автомашин в 13 городских округах", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что отключений электроснабжения на территории региона не зафиксировано."Повреждений кровель и фасадов зданий нет. Падений слабозакрепленных и широкоформатных конструкций не зарегистрировано", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241122/davlenie-1985122969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), происшествия
Московская область (Подмосковье), Происшествия
В Подмосковье рассказали о последствиях мощного циклона
В 13 округах Подмосковья упавшие из-за ветра деревья повредили 27 машин
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Двадцать семь автомобилей получили повреждения при падении деревьев на территории 13 городских округов в Московской области при прохождении мощного циклона, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Повреждены 27 автомашин в 13 городских округах", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что отключений электроснабжения на территории региона не зафиксировано.
"Повреждений кровель и фасадов зданий нет. Падений слабозакрепленных и широкоформатных конструкций не зарегистрировано", - заключил собеседник агентства.