https://ria.ru/20241122/mashiny-1985133949.html

В Подмосковье рассказали о последствиях мощного циклона

В Подмосковье рассказали о последствиях мощного циклона - РИА Новости, 22.11.2024

В Подмосковье рассказали о последствиях мощного циклона

Двадцать семь автомобилей получили повреждения при падении деревьев на территории 13 городских округов в Московской области при прохождении мощного циклона,... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T09:59

2024-11-22T09:59

2024-11-22T10:12

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Двадцать семь автомобилей получили повреждения при падении деревьев на территории 13 городских округов в Московской области при прохождении мощного циклона, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Повреждены 27 автомашин в 13 городских округах", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что отключений электроснабжения на территории региона не зафиксировано."Повреждений кровель и фасадов зданий нет. Падений слабозакрепленных и широкоформатных конструкций не зарегистрировано", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241122/davlenie-1985122969.html

https://ria.ru/20241122/podolsk-1985126128.html

московская область (подмосковье)

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), происшествия