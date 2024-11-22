Рейтинг@Mail.ru
Борисов рассказал, когда могут начаться пилотируемые полеты на Марс - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
13:41 22.11.2024 (обновлено: 13:46 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/mars-1985190840.html
Борисов рассказал, когда могут начаться пилотируемые полеты на Марс
Борисов рассказал, когда могут начаться пилотируемые полеты на Марс - РИА Новости, 22.11.2024
Борисов рассказал, когда могут начаться пилотируемые полеты на Марс
Пилотируемые полёты на Марс могут начаться в ближайшие 50 лет, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:41
2024-11-22T13:46
наука
космос - риа наука
марс
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965876130_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_d44140cb89782b4efa9ff2d97c3616e2.jpg
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Пилотируемые полёты на Марс могут начаться в ближайшие 50 лет, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов."Думаю, что, может быть, даже и быстрее, в ближайшие 50 лет", - сказал Борисов в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир" на телеканале Соловьев Live, отвечая на вопрос, осуществится ли мечта человечества о Марсе в ближайшие 100 лет.По его словам, именно к этому моменту будут накоплены соответствующие технологии, созданы и отработаны новые ракеты, которые позволят гораздо быстрее добираться до Красной планеты.В то же время он оговорился, что пока длительные полёты на Марс считаются фантастикой, так как ещё "много неизведанного" в поведении человека на таких промежутках времени. Потенциальные проблемы, по его словам, связаны с психологической совместимостью, а также с сохранением основных функций человеческого организма при длительных полётах в условиях микрогравитации.
https://ria.ru/20241108/okean-1982621978.html
https://ria.ru/20240517/mars-1946608331.html
марс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965876130_17:0:768:563_1920x0_80_0_0_4a4ba370f856c538d4032ac35ed5a0d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, марс, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Марс, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Борисов рассказал, когда могут начаться пилотируемые полеты на Марс

Борисов: пилотируемые полеты на Марс могут начаться в ближайшие 50 лет

© NASAАппарат InSight на поверхности Марса
Аппарат InSight на поверхности Марса - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© NASA
Аппарат InSight на поверхности Марса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Пилотируемые полёты на Марс могут начаться в ближайшие 50 лет, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Думаю, что, может быть, даже и быстрее, в ближайшие 50 лет", - сказал Борисов в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир" на телеканале Соловьев Live, отвечая на вопрос, осуществится ли мечта человечества о Марсе в ближайшие 100 лет.
Марс - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Ученые из России и Китая доказали существование древнего океана на Марсе
8 ноября, 11:46
По его словам, именно к этому моменту будут накоплены соответствующие технологии, созданы и отработаны новые ракеты, которые позволят гораздо быстрее добираться до Красной планеты.
В то же время он оговорился, что пока длительные полёты на Марс считаются фантастикой, так как ещё "много неизведанного" в поведении человека на таких промежутках времени. Потенциальные проблемы, по его словам, связаны с психологической совместимостью, а также с сохранением основных функций человеческого организма при длительных полётах в условиях микрогравитации.
Полный снимок Марса - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Путин одобрил идею совместно развернуть флаги России и Китая на Марсе
17 мая, 11:07
 
НаукаКосмос - РИА НаукаМарсЮрий Борисов (Роскосмос)Роскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала