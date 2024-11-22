https://ria.ru/20241122/mars-1985190840.html

Борисов рассказал, когда могут начаться пилотируемые полеты на Марс

Борисов рассказал, когда могут начаться пилотируемые полеты на Марс - РИА Новости, 22.11.2024

Борисов рассказал, когда могут начаться пилотируемые полеты на Марс

Пилотируемые полёты на Марс могут начаться в ближайшие 50 лет, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T13:41

2024-11-22T13:41

2024-11-22T13:46

наука

космос - риа наука

марс

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965876130_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_d44140cb89782b4efa9ff2d97c3616e2.jpg

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Пилотируемые полёты на Марс могут начаться в ближайшие 50 лет, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов."Думаю, что, может быть, даже и быстрее, в ближайшие 50 лет", - сказал Борисов в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир" на телеканале Соловьев Live, отвечая на вопрос, осуществится ли мечта человечества о Марсе в ближайшие 100 лет.По его словам, именно к этому моменту будут накоплены соответствующие технологии, созданы и отработаны новые ракеты, которые позволят гораздо быстрее добираться до Красной планеты.В то же время он оговорился, что пока длительные полёты на Марс считаются фантастикой, так как ещё "много неизведанного" в поведении человека на таких промежутках времени. Потенциальные проблемы, по его словам, связаны с психологической совместимостью, а также с сохранением основных функций человеческого организма при длительных полётах в условиях микрогравитации.

https://ria.ru/20241108/okean-1982621978.html

https://ria.ru/20240517/mars-1946608331.html

марс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, марс, юрий борисов (роскосмос), роскосмос