https://ria.ru/20241122/mars-1985190840.html
Борисов рассказал, когда могут начаться пилотируемые полеты на Марс
Борисов рассказал, когда могут начаться пилотируемые полеты на Марс - РИА Новости, 22.11.2024
Борисов рассказал, когда могут начаться пилотируемые полеты на Марс
Пилотируемые полёты на Марс могут начаться в ближайшие 50 лет, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:41
2024-11-22T13:41
2024-11-22T13:46
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Пилотируемые полёты на Марс могут начаться в ближайшие 50 лет, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов."Думаю, что, может быть, даже и быстрее, в ближайшие 50 лет", - сказал Борисов в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир" на телеканале Соловьев Live, отвечая на вопрос, осуществится ли мечта человечества о Марсе в ближайшие 100 лет.По его словам, именно к этому моменту будут накоплены соответствующие технологии, созданы и отработаны новые ракеты, которые позволят гораздо быстрее добираться до Красной планеты.В то же время он оговорился, что пока длительные полёты на Марс считаются фантастикой, так как ещё "много неизведанного" в поведении человека на таких промежутках времени. Потенциальные проблемы, по его словам, связаны с психологической совместимостью, а также с сохранением основных функций человеческого организма при длительных полётах в условиях микрогравитации.
https://ria.ru/20241108/okean-1982621978.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, марс, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Марс, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Борисов рассказал, когда могут начаться пилотируемые полеты на Марс
Борисов: пилотируемые полеты на Марс могут начаться в ближайшие 50 лет
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Пилотируемые полёты на Марс могут начаться в ближайшие 50 лет, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Думаю, что, может быть, даже и быстрее, в ближайшие 50 лет", - сказал Борисов в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир" на телеканале Соловьев Live, отвечая на вопрос, осуществится ли мечта человечества о Марсе в ближайшие 100 лет.
По его словам, именно к этому моменту будут накоплены соответствующие технологии, созданы и отработаны новые ракеты, которые позволят гораздо быстрее добираться до Красной планеты.
В то же время он оговорился, что пока длительные полёты на Марс считаются фантастикой, так как ещё "много неизведанного" в поведении человека на таких промежутках времени. Потенциальные проблемы, по его словам, связаны с психологической совместимостью, а также с сохранением основных функций человеческого организма при длительных полётах в условиях микрогравитации.