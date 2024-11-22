https://ria.ru/20241122/magate-1985103940.html

Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию по Ирану, сообщили СМИ

Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию по Ирану, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.11.2024

Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию по Ирану, сообщили СМИ

Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой Ирана за отсутствие сотрудничества по ядерной проблеме, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T00:16

2024-11-22T00:16

2024-11-22T00:16

иран

великобритания

франция

аббас аракчи

магатэ

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой Ирана за отсутствие сотрудничества по ядерной проблеме, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники. Текст, представленный Великобританией, Францией, Германией и США, был одобрен 19 из 35 стран. Россия, Китай и Буркина-Фасо проголосовали против, а 12 стран воздержались. Как сообщает агентство Рейтер, резолюция требует от МАГАТЭ подготовить "всеобъемлющий" доклад по Ирану к весне 2025 года. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона примет решительные ответные меры, если МАГАТЭ примет неконструктивное решение, выпустив резолюцию против Тегерана и его ядерной программы.

https://ria.ru/20240613/mehr-1952528258.html

иран

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иран, великобритания, франция, аббас аракчи, магатэ, в мире