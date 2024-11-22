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Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию по Ирану, сообщили СМИ
Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию по Ирану, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.11.2024
Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию по Ирану, сообщили СМИ
Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой Ирана за отсутствие сотрудничества по ядерной проблеме, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T00:16
2024-11-22T00:16
2024-11-22T00:16
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой Ирана за отсутствие сотрудничества по ядерной проблеме, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники. Текст, представленный Великобританией, Францией, Германией и США, был одобрен 19 из 35 стран. Россия, Китай и Буркина-Фасо проголосовали против, а 12 стран воздержались. Как сообщает агентство Рейтер, резолюция требует от МАГАТЭ подготовить "всеобъемлющий" доклад по Ирану к весне 2025 года. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона примет решительные ответные меры, если МАГАТЭ примет неконструктивное решение, выпустив резолюцию против Тегерана и его ядерной программы.
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иран, великобритания, франция, аббас аракчи, магатэ, в мире
Иран, Великобритания, Франция, Аббас Аракчи, МАГАТЭ, В мире
Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию по Ирану, сообщили СМИ
AFP: совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой Ирана