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Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию по Ирану, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.11.2024
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00:16 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/magate-1985103940.html
Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию по Ирану, сообщили СМИ
Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию по Ирану, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.11.2024
Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию по Ирану, сообщили СМИ
Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой Ирана за отсутствие сотрудничества по ядерной проблеме, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T00:16
2024-11-22T00:16
иран
великобритания
франция
аббас аракчи
магатэ
в мире
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой Ирана за отсутствие сотрудничества по ядерной проблеме, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники. Текст, представленный Великобританией, Францией, Германией и США, был одобрен 19 из 35 стран. Россия, Китай и Буркина-Фасо проголосовали против, а 12 стран воздержались. Как сообщает агентство Рейтер, резолюция требует от МАГАТЭ подготовить "всеобъемлющий" доклад по Ирану к весне 2025 года. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона примет решительные ответные меры, если МАГАТЭ примет неконструктивное решение, выпустив резолюцию против Тегерана и его ядерной программы.
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иран, великобритания, франция, аббас аракчи, магатэ, в мире
Иран, Великобритания, Франция, Аббас Аракчи, МАГАТЭ, В мире
Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию по Ирану, сообщили СМИ

AFP: совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой Ирана

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой Ирана за отсутствие сотрудничества по ядерной проблеме, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.
Текст, представленный Великобританией, Францией, Германией и США, был одобрен 19 из 35 стран. Россия, Китай и Буркина-Фасо проголосовали против, а 12 стран воздержались.
Как сообщает агентство Рейтер, резолюция требует от МАГАТЭ подготовить "всеобъемлющий" доклад по Ирану к весне 2025 года.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона примет решительные ответные меры, если МАГАТЭ примет неконструктивное решение, выпустив резолюцию против Тегерана и его ядерной программы.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Иран принял меры на ядерных объектах из-за резолюции МАГАТЭ, пишут СМИ
13 июня, 11:47
 
ИранВеликобританияФранцияАббас АракчиМАГАТЭВ мире
 
 
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