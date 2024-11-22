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Лукашенко одобрил как основу для переговоров два документа по линии ОДКБ - РИА Новости, 22.11.2024
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18:50 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/lukashenko-1985261969.html
Лукашенко одобрил как основу для переговоров два документа по линии ОДКБ
Лукашенко одобрил как основу для переговоров два документа по линии ОДКБ - РИА Новости, 22.11.2024
Лукашенко одобрил как основу для переговоров два документа по линии ОДКБ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты протоколов о внесении изменений в два... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T18:50
2024-11-22T18:50
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МИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты протоколов о внесении изменений в два соглашения по линии ОДКБ, сообщила в пятницу пресс-служба главы белорусского государства. "Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 ноября подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты протоколов о внесении изменений в два соглашения по линии ОДКБ", - говорится в сообщении. Отмечается, что это соглашения о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ и о сотрудничестве государств-членов ОДКБ в области перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения. "На проведение переговоров по проектам протоколов уполномочено министерство обороны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241111/bezopasnost-1983075106.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, одкб
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, ОДКБ
Лукашенко одобрил как основу для переговоров два документа по линии ОДКБ

Лукашенко одобрил протоколы о внесении изменений в два соглашения по линии ОДКБ

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты протоколов о внесении изменений в два соглашения по линии ОДКБ, сообщила в пятницу пресс-служба главы белорусского государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 ноября подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты протоколов о внесении изменений в два соглашения по линии ОДКБ", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что это соглашения о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ и о сотрудничестве государств-членов ОДКБ в области перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения.
"На проведение переговоров по проектам протоколов уполномочено министерство обороны", - говорится в сообщении.
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В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоОДКБ
 
 
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