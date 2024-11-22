https://ria.ru/20241122/lukashenko-1985261969.html

Лукашенко одобрил как основу для переговоров два документа по линии ОДКБ

Лукашенко одобрил как основу для переговоров два документа по линии ОДКБ - РИА Новости, 22.11.2024

Лукашенко одобрил как основу для переговоров два документа по линии ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты протоколов о внесении изменений в два... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T18:50

2024-11-22T18:50

2024-11-22T18:50

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МИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты протоколов о внесении изменений в два соглашения по линии ОДКБ, сообщила в пятницу пресс-служба главы белорусского государства. "Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 ноября подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты протоколов о внесении изменений в два соглашения по линии ОДКБ", - говорится в сообщении. Отмечается, что это соглашения о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ и о сотрудничестве государств-членов ОДКБ в области перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения. "На проведение переговоров по проектам протоколов уполномочено министерство обороны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241111/bezopasnost-1983075106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, александр лукашенко, одкб