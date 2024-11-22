https://ria.ru/20241122/lukashenko-1985194391.html

Лукашенко предупредил желающих протестовать о последствиях

Лукашенко предупредил желающих протестовать о последствиях - РИА Новости, 22.11.2024

Лукашенко предупредил желающих протестовать о последствиях

Власти Белоруссии в случае повторения протестов 2020 года отключат в стране интернет, заявил президент Александр Лукашенко на встрече со студентами... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T13:58

2024-11-22T13:58

2024-11-22T18:00

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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Власти Белоруссии в случае повторения протестов 2020 года отключат в стране интернет, заявил президент Александр Лукашенко на встрече со студентами гуманитарного профиля, его слова приводит госагентство Белта."Если это повторится, отключим вообще. Скажу откровенно, что это практически всегда, особенно на начальных стадиях, было с моего разрешения. Когда у тебя две проблемы, ты начинаешь взвешивать, что важнее", — сказал белорусский лидер.Он пояснил, что тогда решалась судьба Белоруссии — если бы страну не удержали, то могла начаться война. По словам Лукашенко, во время протестов никто никого "не ломал и не бил", этого не требовалось, потому что белорусы — не такие люди.Действия протестующих, в том числе маршруты передвижения, согласовывались через интернет, прежде всего из Польши, утверждает Лукашенко."Я понимал, к чему мы можем прийти. У нас была бы война похлеще, чем в Украине. У нас бы это было, было бы жестче", — указал белорусский лидер.Своей главной задачей он назвал защиту страны."Я понял — страну разрушат. Поэтому я бегал там со своими детьми с автоматом по Минску. Это были мои полномочия, никуда не денешься — надо было утихомирить их", — вспоминает президент, отмечая, что оппозиция при этом врала, будто он заболел, напился или сбежал.По его словам, в случае захвата власти оппонентами, они сразу пригласили бы в страну войска НАТО, которые выдвинулись бы до Смоленска. На это последовал бы военный ответ от России.Он пояснил, что выбирая между отключением интернета на пару часов и будущим страны, выбрал будущее."Я вот взвешиваю и думаю: чтобы страну сохранить, мы на два часа или на час интернет отключим, чтобы оттуда спецслужбы не управляли нашим обществом. Вот для чего это делалось. Я выбирал лучшее из худшего", — заключил Лукашенко.Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа 2020 года. На них в шестой раз подряд победил Лукашенко. В стране начались протесты оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. Против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20241118/lukashenko-1984459303.html

https://ria.ru/20241114/lukashenko-1983755822.html

https://ria.ru/20241107/lukashenko-1982401548.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, нато