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В Москве женщина пошла купить мед и выиграла сто миллионов рублей в лотерее - РИА Новости, 22.11.2024
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12:53 22.11.2024 (обновлено: 19:37 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/lotereya-1985176427.html
В Москве женщина пошла купить мед и выиграла сто миллионов рублей в лотерее
В Москве женщина пошла купить мед и выиграла сто миллионов рублей в лотерее - РИА Новости, 22.11.2024
В Москве женщина пошла купить мед и выиграла сто миллионов рублей в лотерее
Жительница Москвы Екатерина П. пошла покупать мед в торговый центр, а заодно приобрела там билет моментальной лотереи "Миллионер", стерла защитный слой и... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T12:53
2024-11-22T19:37
общество
москва
россия
столото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Жительница Москвы Екатерина П. пошла покупать мед в торговый центр, а заодно приобрела там билет моментальной лотереи "Миллионер", стерла защитный слой и выиграла 100 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото". "У меня дома закончился мед, который я люблю добавлять в блины на завтрак. После работы зашла в ТЦ "Афимолл". Сначала купила три с любимым дизайном "Миллионер" — два оказались с небольшими выигрышами. Третий билет начала стирать с бонусов, приговаривая: "Столотоша", ну давай, не подведи, скоро день рождения". Увидела первые пять миллионов! Уже была в приятном шоке. Продолжала стирать оставшиеся поля, мои глаза постепенно округлялись с ростом суммы. Как и хотела, сделала себе суперский подарок на день рождения!" — передают в компании слова победительницы. Екатерина П. рассказала, что перед покупкой лотерейных билетов обращает внимание на числа в их номерах. Женщина ищет определенное, "свое" число, которое она получила благодаря сумме цифр дня рождения. Какое именно число приносит ей удачу, москвичка оставила в секрете, но рассказала, что в номере билета на 100 миллионов оно присутствует. Также особое значение в жизни женщина придает своим талисманам на удачу. "С недавних пор мой талисман — наклейка на телефон в виде золотой птички. Еще на растущую луну для привлечения богатства раскладываю монеты по углам квартиры. Также дома есть копилка-башмачок, а в ней — ложка-загребушка. В тот день я увидела, что копилка переполнена. "Нет, деньги должны двигаться, тогда и прибыль будет", — подумала я и положила все монеты на карту для проезда на городском транспорте", — добавила москвичка. В "Столото" добавили, что Екатерина работает в строительной сфере. "Может выполнять любые виды работ, но больше всего любит финальную декоративную отделку. Победительница обожает свою профессию и вкладывает в нее всю душу, считая, что так нужно относиться ко всему в жизни. У Екатерины большая семья: муж, взрослые сын, дочь и четверо любимых внуков", — уточнили в компании. На многомиллионную сумму у счастливицы грандиозные планы: в первую очередь она поможет своим детям обзавестись жильем и купит всем памятные презенты. На выигрыш победительница также отблагодарит продавца фирменного магазина "Столото" и после перечисления денежных средств сделает ей подарок. Сама женщина мечтает приобрести собственный частный дом, где на участке сможет выращивать овощи и ухаживать за цветами. "Я ко всему отношусь с душой. Когда при мне выигрывали большие суммы, искренне радовалась за этих людей. Считаю, что главное — верить! Тот, кто не верит, — не выиграет", — сказала Екатерина.
https://ria.ru/20240918/lotereya-1973314259.html
https://ria.ru/20241114/uraru-1983804614.html
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общество, москва, россия, столото
Общество, Москва, Россия, Столото
В Москве женщина пошла купить мед и выиграла сто миллионов рублей в лотерее

"Столото": москвичка пошла купить мед и выиграла сто миллионов рублей в лотерее

© iStock.com / Ralf GeitheЛотерейный билет
Лотерейный билет - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© iStock.com / Ralf Geithe
Лотерейный билет. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Жительница Москвы Екатерина П. пошла покупать мед в торговый центр, а заодно приобрела там билет моментальной лотереи "Миллионер", стерла защитный слой и выиграла 100 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото".
"У меня дома закончился мед, который я люблю добавлять в блины на завтрак. После работы зашла в ТЦ "Афимолл". Сначала купила три с любимым дизайном "Миллионер" — два оказались с небольшими выигрышами. Третий билет начала стирать с бонусов, приговаривая: "Столотоша", ну давай, не подведи, скоро день рождения". Увидела первые пять миллионов! Уже была в приятном шоке. Продолжала стирать оставшиеся поля, мои глаза постепенно округлялись с ростом суммы. Как и хотела, сделала себе суперский подарок на день рождения!" — передают в компании слова победительницы.
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Екатерина П. рассказала, что перед покупкой лотерейных билетов обращает внимание на числа в их номерах. Женщина ищет определенное, "свое" число, которое она получила благодаря сумме цифр дня рождения. Какое именно число приносит ей удачу, москвичка оставила в секрете, но рассказала, что в номере билета на 100 миллионов оно присутствует. Также особое значение в жизни женщина придает своим талисманам на удачу.
"С недавних пор мой талисман — наклейка на телефон в виде золотой птички. Еще на растущую луну для привлечения богатства раскладываю монеты по углам квартиры. Также дома есть копилка-башмачок, а в ней — ложка-загребушка. В тот день я увидела, что копилка переполнена. "Нет, деньги должны двигаться, тогда и прибыль будет", — подумала я и положила все монеты на карту для проезда на городском транспорте", — добавила москвичка.
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В "Столото" добавили, что Екатерина работает в строительной сфере. "Может выполнять любые виды работ, но больше всего любит финальную декоративную отделку. Победительница обожает свою профессию и вкладывает в нее всю душу, считая, что так нужно относиться ко всему в жизни. У Екатерины большая семья: муж, взрослые сын, дочь и четверо любимых внуков", — уточнили в компании.
На многомиллионную сумму у счастливицы грандиозные планы: в первую очередь она поможет своим детям обзавестись жильем и купит всем памятные презенты. На выигрыш победительница также отблагодарит продавца фирменного магазина "Столото" и после перечисления денежных средств сделает ей подарок. Сама женщина мечтает приобрести собственный частный дом, где на участке сможет выращивать овощи и ухаживать за цветами.
"Я ко всему отношусь с душой. Когда при мне выигрывали большие суммы, искренне радовалась за этих людей. Считаю, что главное — верить! Тот, кто не верит, — не выиграет", — сказала Екатерина.
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