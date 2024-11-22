https://ria.ru/20241122/livan-1985252023.html
В Ливане ранены четверо миротворцев ООН
В Ливане ранены четверо миротворцев ООН - РИА Новости, 22.11.2024
В Ливане ранены четверо миротворцев ООН
Штаб командования западного сектора Временных сил ООН в Южном Ливане (UNIFIL) в поселении Шамаа подвергся артиллерийскому обстрелу, четверо итальянских... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T17:51
2024-11-22T17:51
2024-11-22T18:03
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 22 ноя - РИА Новости. Штаб командования западного сектора Временных сил ООН в Южном Ливане (UNIFIL) в поселении Шамаа подвергся артиллерийскому обстрелу, четверо итальянских миротворцев получили ранения, сообщается в заявлении командования UNIFIL в Ливане."Сегодня снаряды 122 мм попали в штаб командования западного сектора в Шамаа, что привело к ранению четверых итальянских миротворцев. Они госпитализированы. И по счастливой случайности их жизням ничего не угрожает", - написано в коммюнике.Согласно заявлению, снаряды, которыми была обстреляна позиция миротворцев, вероятней всего были выпущены движением "Хезболлах".Сегодняшний обстрел позиций миротворцев в Шамаа стал третьим с начала боестолкновений между ливанским сопротивлением и армией Израиля.
https://ria.ru/20241119/argentina-1984712766.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, оон, хезболла, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, ООН, Хезболла, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Ливане ранены четверо миротворцев ООН
На юге Ливана при попадания снаряда ранены четверо итальянских миротворцев ООН