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Лимон — польза и вред фрукта для организма мужчин, женщин и детей

Лимон: польза и вред для здоровья, витамины, свойства и противопоказания

Лимон — польза и вред фрукта для организма мужчин, женщин и детей

Лимон — один из главных источников витамина С. Чем полезен и чем вреден лимон для здоровья человека, чему способствует и сколько его можно есть в день, а также... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T14:54

2024-11-22T14:54

2024-11-22T14:55

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Лимон — один из главных источников витамина С. Чем полезен и чем вреден лимон для здоровья человека, чему способствует и сколько его можно есть в день, а также как правильно выбирать и хранить лимоны — в материале РИА Новости.История и видыЛимоны — это плоды невысокого, до 5-8 метров, вечнозеленого дерева рода цитрусовых. Их родиной считается Индия, Китай и тихоокеанские тропические острова, а первые упоминания датируются XII веком. Тогда же лимоны были завезены арабами на Ближний Восток, в Северную Африку, Испанию и Италию. В Россию фрукт попал только в XVIII веке. Сейчас главные его экспортеры — Индия и Мексика.Сорта растения делят на две группы: в первую входят древовидные, а во вторую кустовидные. Наиболее популярные из них — Лисбон, лимон Мейера и Вилла Франка.Состав и калорийностьЛимоны почти полностью состоят из воды, при этом они богаты множеством полезных для организма человека веществ. В плодах высоко содержание аскорбиновой кислоты (до 0,085%), также в них есть витамины А, E, D, Р и витамины группы В. В состав лимонов входят железо, медь, калий, кальций, натрий, фосфор, цинк, бор, флавоноиды, фитонциды, гликозиды, пектин.Калорийность 100 грамм продукта — 34 ккал, а пищевая ценность:Полезные свойства лимонаВ двух столовых ложках лимонного сока содержится половина суточной потребности человека в витамине С. Он, в свою очередь, укрепляет иммунитет, защищает организм от вирусов и бактерий, ускоряет заживление ран, замедляет процессы старения, очищает от токсинов, участвует в синтезе гормонов, снижает давление. Также лимон бодрит, снимает усталость и сонливость, борется с тошнотой, улучшает перистальтику кишечника, омолаживает, восполняет нехватку витаминов и минералов при авитаминозе. Он обладает косметическим отбеливающим действием на кожу, тонизирует ее и регулирует работу сальных желез.Нутрициолог Вероника Хованская рассказала РИА Новости, что потенциальная польза лимонов заключается в следующем:Вред лимона и противопоказанияЭти фрукты — сильные аллергены, поэтому их нельзя есть людям с индивидуальной непереносимостью. Вред лимонов заключается в том, что они могут вызвать дерматит и повредить зубную эмаль из-за большого количества кислот. Из-за высокого содержания сахара продукт не рекомендуется людям с диабетом и язвой желудка. Кроме этого, он может спровоцировать нарушения в работе поджелудочной железы, обострение энтерита, колита и острого гастроэнтероколита. При всех полезных свойствах лимонов употреблять их следует в меру — переизбыток витаминов так же вреден, как их дефицит.Польза и вред лимонной кислоты для организма человекаЛимонная кислота содержится в лимонах, также она выпускается в виде порошка белого цвета, который используют в качестве пищевой добавки (код — Е330). Благодаря "лимонке" выводятся токсины, шлаки, соли и другие вредные вещества, нарушающие работу организма. Она улучшает обменные процессы и положительно влияет на снижение веса. При этом употреблять ее можно только в маленьких количествах после консультации с врачом. Лимонная кислота может спровоцировать обострение болезней желудка, в сухом виде способна повредить слизистые оболочки. При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни ухудшается такой симптом, как изжога.Польза и вред кофе и чая с лимономКофе с лимоном бодрит, поэтому его используют как средство против усталости. Напиток способен повысить иммунитет, понизить аппетит при борьбе с лишним весом и полезен при гипотонии. Однако его не следует пить натощак, чтобы не раздражать желудок и не провоцировать обострение гастрита и других болезней ЖКТ. Также он противопоказан беременным и кормящим мамам.Чай с лимоном — традиционный напиток во время простуды и гриппа, он помогает снизить симптомы заболеваний и быстрее выздороветь. При этом цитрус усиливает свойства чая, поэтому он бодрит не хуже, чем кофе. Также он помогает остановить тошноту и нормализовать работу нервной системы. Вред чая с лимоном заключается в том, что он негативно влияет на людей с заболеваниями ЖКТ. Оба напитка ухудшают качества зубной эмали и не принесут пользы, если добавлять к ним сахар.Польза воды с лимономСчитается, что вода с лимоном улучшает пищеварение, работу кишечника и печени. Обогащенная витаминами за счет фрукта она повышает работоспособность, помогает иммунитету, выводит из организма лишнюю жидкость и избавляет от отечности. Регулярное потребление такого напитка может очистить сосуды и кровь. Вода с лимоном полезна для профилактики гриппа и ОРВИ и помогает снизить вес, а также препятствует отложению лишних жировых масс за счет стимуляции метаболизма. Если пить воду с лимоном каждый день, то можно защититься от вирусов и улучшить настроение. "Употребление лимонной воды вместо сока или газированных напитков может быть полезным, поскольку снижает потребление сахара человеком, что впоследствии может нести снижение лишнего веса, — отметила нутрициолог. — А еще обильное потребление лимонной воды предотвращает обезвоживание".Однако увлекаться таким "коктейлем" не стоит, так как он может спровоцировать эрозию эмали зубов.Польза лимона и имбиряБогатый химический состав этих продуктов, в который входят многие витамины, минералы и аминокислоты, поможет улучшить общее состояние организма и омолодить его. В смеси с имбирем, медом и чаем лимон становится мощным противовирусным средством, который еще и улучшает пищеварение. Также эти добавки снижают уровень "плохого" холестерина, обладают антиоксидантной активностью, которая защищает организм от свободных радикалов.Польза и вред меда с лимономМед с лимоном способен благотворно влиять на иммунитет, улучшить работу сердечно-сосудистой системы, укрепить кости, стимулировать работу головного мозга. Также смесь борется с "плохим" холестерином, очищает организм, повышает работоспособность. Вред этих продуктов заключается в том, что повышается риск обострения заболеваний желудка, почек и мочеполовой системы, возникновения сильной изжоги. Польза кожуры и цедры лимонаВ кожуре лимона содержатся эфирные масла, пищевые волокна, кальций, железо, магний, фосфор, калий, цинк, натрий, медь, селен, витамин С, тиамин, рибофлавин, ниацин, пантотеновая кислота, витамины А и Е. Благодаря богатому составу она способствует здоровью сердца, улучшает состояние костей, поддерживает здоровье полости рта и пищеварительной системы. Лимонная цедра помогает избавиться от колик, рвоты, метеоризма, диспепсии, повышает аппетит и эффективна при проблемах с деснами, уничтожает вредоносные бактерии во рту и в кишечнике. Польза замороженного лимонаПри заморозке лимоны не теряют своих полезных свойств и имеют противовоспалительное, антиоксидантное, противомикробное и иммуномодулирующее действие. Как и свежий, замороженный цитрус положительно влияет на пищеварение, иммунитет, очищает кровь, усиливает обменные процессы.Польза и вред свежевыжатого лимонного сокаЛимонный сок, разбавленный теплой водой, полезен при ангинах, бронхиальной астме, кашле. В период межсезонья он помогает избежать дефицита витаминов, который ухудшает общее самочувствие, а также способствует нормализации давления, благоприятно влияет на кожу, помогает избавиться от прыщей, делает ногти и волосы крепче. При этом злоупотреблять им не стоит, чтобы не навредить желудку, потому что могут возникнуть такие заболевания, как гастрит, панкреатит, язва и т.д. Сок лимона нельзя пить в чистом виде — его всегда нужно разбавлять водой. Лимон в медицинеЗнаменитый средневековый врач Авиценна отмечал, что лимоны — это лучшее лекарство при болезнях сердца. Считалось, они могут предохранить от чумы во время эпидемий. Сейчас в лечебно-профилактических целях их употребляют при нарушении минерального обмена, авитаминозах, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, мочекаменной болезни, ревматизме, атеросклерозе, цинге, ангине, подагре, гипертонии. Как употреблять лимоны в качестве лекарства, может определить только врач, поэтому предварительно следует посоветоваться с ним.Также фрукт увеличивает синтез коллагена в организме, за счет чего происходит омоложение. Сок лимона заживляет трещины на ногтях, уменьшает их ломкость. В косметологии его добавляют в кремы, бальзамы для волос, лосьоны и маски. Уходовые средства на основе фрукта омолаживают кожу и наполняют ее витаминами. Лимон в кулинарииВ кулинарии употребляются лимоны в сыром виде, а также добавляются в кондитерские изделия, салаты, безалкогольные и спиртные напитки. Лимонным соком часто улучшают вкус различных блюд, например, рыбы или холодных закусок. Кроме этого, из фруктов делают джемы и варенья, кремы, соусы, сиропы, а лимонная кислота служит регулятором кислотности в различных кондитерских, хлебобулочных изделиях.Лимон при похудении"Лимоны при похудении чаще всего используются именно как добавка к воде, — рассказала Вероника Хованская. — Есть разные системы быстрого снижения веса на лимонной воде, но те, что основываются на длительном голодании могут быть опасным способом снижения веса. Если говорить о щадящих мерах, то интервальное голодание и питье лимонной воды могут дать свои результаты".Как правильно выбратьХороший лимон не должен быть слишком твердым или слишком мягким — это признак перезрелости. Не следует покупать плоды с неровной кожурой, покрытой темными точками или пятнами. Если у плодов не ощущается аромат, то, скорее всего, они были выращены с использованием химикатов. Качественный продукт имеет упругую ровную кожуру, без увядших участков. Как и сколько хранитьПри комнатной температуре лимоны могут храниться до двух недель, если не класть их на солнце. В холодильнике их срок годности увеличивается до двух месяцев, однако нежелательно класть плоды на общую полку с другими продуктами, лучше поместить их в отсек для овощей и фруктов. Чтобы продукт сохранился дольше, можно обернуть его в пергаментную бумагу.

https://rsport.ria.ru/20201215/limon-1589350632.html

https://rsport.ria.ru/20201123/limon-1585823562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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