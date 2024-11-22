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Лавров рассказал об обновленной ядерной доктрине - РИА Новости, 22.11.2024
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15:59 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/lavrov-1985226668.html
Лавров рассказал об обновленной ядерной доктрине
Лавров рассказал об обновленной ядерной доктрине - РИА Новости, 22.11.2024
Лавров рассказал об обновленной ядерной доктрине
Содержание обновленной ядерной доктрины РФ полностью синхронизировано с документами по безопасности, которые подпишут на высшем госсовете Союзного государства,... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T15:59
2024-11-22T15:59
россия
белоруссия
сергей лавров
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БРЕСТ, 22 ноя - РИА Новости. Содержание обновленной ядерной доктрины РФ полностью синхронизировано с документами по безопасности, которые подпишут на высшем госсовете Союзного государства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, к высшему госсовету Союзного государства России и Белоруссии, который состоится до конца года, подготовлены два проекта: это - концепция безопасности Союзного государства, а также двусторонний межгосударственный договор о гарантиях безопасности. "Содержание обновленной ядерной доктрины полностью синхронизировано с этими двумя российско-белорусскими документами", - сказал Лавров по итогам заседании коллегии МИД РФ и Белоруссии комментируя, как обновленная ядерная доктрина РФ соотносится с деятельностью Союзного государства.
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россия, белоруссия, сергей лавров
Россия, Белоруссия, Сергей Лавров
Лавров рассказал об обновленной ядерной доктрине

Лавров: ядерная доктрина России синхронизирована с документами по безопасности

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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БРЕСТ, 22 ноя - РИА Новости. Содержание обновленной ядерной доктрины РФ полностью синхронизировано с документами по безопасности, которые подпишут на высшем госсовете Союзного государства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, к высшему госсовету Союзного государства России и Белоруссии, который состоится до конца года, подготовлены два проекта: это - концепция безопасности Союзного государства, а также двусторонний межгосударственный договор о гарантиях безопасности.
"Содержание обновленной ядерной доктрины полностью синхронизировано с этими двумя российско-белорусскими документами", - сказал Лавров по итогам заседании коллегии МИД РФ и Белоруссии комментируя, как обновленная ядерная доктрина РФ соотносится с деятельностью Союзного государства.
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