https://ria.ru/20241122/lavrov-1985226668.html
Лавров рассказал об обновленной ядерной доктрине
Лавров рассказал об обновленной ядерной доктрине - РИА Новости, 22.11.2024
Лавров рассказал об обновленной ядерной доктрине
Содержание обновленной ядерной доктрины РФ полностью синхронизировано с документами по безопасности, которые подпишут на высшем госсовете Союзного государства,... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T15:59
2024-11-22T15:59
2024-11-22T15:59
россия
белоруссия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg
БРЕСТ, 22 ноя - РИА Новости. Содержание обновленной ядерной доктрины РФ полностью синхронизировано с документами по безопасности, которые подпишут на высшем госсовете Союзного государства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, к высшему госсовету Союзного государства России и Белоруссии, который состоится до конца года, подготовлены два проекта: это - концепция безопасности Союзного государства, а также двусторонний межгосударственный договор о гарантиях безопасности. "Содержание обновленной ядерной доктрины полностью синхронизировано с этими двумя российско-белорусскими документами", - сказал Лавров по итогам заседании коллегии МИД РФ и Белоруссии комментируя, как обновленная ядерная доктрина РФ соотносится с деятельностью Союзного государства.
https://ria.ru/20241119/erdogan-1984705077.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_366bbaf1c98d99bf942cd3cb77410bc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, сергей лавров
Россия, Белоруссия, Сергей Лавров
Лавров рассказал об обновленной ядерной доктрине
Лавров: ядерная доктрина России синхронизирована с документами по безопасности