https://ria.ru/20241122/lavrov-1985226668.html

Лавров рассказал об обновленной ядерной доктрине

Лавров рассказал об обновленной ядерной доктрине - РИА Новости, 22.11.2024

Лавров рассказал об обновленной ядерной доктрине

Содержание обновленной ядерной доктрины РФ полностью синхронизировано с документами по безопасности, которые подпишут на высшем госсовете Союзного государства,... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T15:59

2024-11-22T15:59

2024-11-22T15:59

россия

белоруссия

сергей лавров

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БРЕСТ, 22 ноя - РИА Новости. Содержание обновленной ядерной доктрины РФ полностью синхронизировано с документами по безопасности, которые подпишут на высшем госсовете Союзного государства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, к высшему госсовету Союзного государства России и Белоруссии, который состоится до конца года, подготовлены два проекта: это - концепция безопасности Союзного государства, а также двусторонний межгосударственный договор о гарантиях безопасности. "Содержание обновленной ядерной доктрины полностью синхронизировано с этими двумя российско-белорусскими документами", - сказал Лавров по итогам заседании коллегии МИД РФ и Белоруссии комментируя, как обновленная ядерная доктрина РФ соотносится с деятельностью Союзного государства.

https://ria.ru/20241119/erdogan-1984705077.html

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россия, белоруссия, сергей лавров